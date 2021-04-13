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ثاني أكبر مستهلك في العالم.. بيانات صينية تدفع أسعار النفط للصعود

وارداتها من الخام قفزت 21 % في مارس مقارنة بالفترة نفسها قبل عام

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، إذ أظهرت بيانات من الصين زيادة في نمو واردات ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وبحلول الساعة 03:56 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 31 سنتاً، بما يعادل 0.5 %، إلى 63.59 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي 28 سنتاً، أو0.5 %، إلى 59.98 دولار للبرميل.

ووفق رويترز، قفزت واردات الصين من النفط الخام 21 % في مارس، وذلك من أساس مقارنة متدنية للفترة نفسها قبل عام، إذ كثّفت شركات التكرير النشاط وسط قوة في الطلب على الوقود بعد كوفيد-19، غير أن المشتريات تباطأت قُبيل موسم لأعمال الصيانة.

فقد أظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك اليوم الثلاثاء، أن أكبر مشترٍ للنفط الخام في العالم استورد 49.66 مليون طن في الشهر الماضي، وهو ما يعادل 11.69 مليون برميل يومياً.

وجاءت واردات مارس بانخفاض من 11.73 مليون برميل يومياً في الشهر السابق.

وفي الربع الأول من العام، بلغ إجمالي الواردات 139.23 مليون طن، بما يعادل 11.29 مليون برميل يوميا، جاء ذلك مقارنة بـ 10.2 مليون برميل يومياً في الفترة نفسها قبل عام.

وقال ستيفن إنز؛ كبير محللي الأسواق العالمية لدى أكسي "البيانات تشير إلى تعافٍ محلي؛ قد يكون أمراً إيجابياً بالنسبة للطلب على البنزين".

ومما دعم الأسعار أيضاً، من المتوقع أن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت في الأسبوع الماضي للمرة الثالثة على التوالي، في حين من المرجّح زيادة مخزونات البنزين ونواتج التقطير، وذلك وفقاً لاستطلاع رأي أولي أجرته رويترز أمس الإثنين.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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ثاني أكبر مستهلك في العالم.. بيانات صينية تدفع أسعار النفط للصعود
سبق

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، إذ أظهرت بيانات من الصين زيادة في نمو واردات ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وبحلول الساعة 03:56 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 31 سنتاً، بما يعادل 0.5 %، إلى 63.59 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي 28 سنتاً، أو0.5 %، إلى 59.98 دولار للبرميل.

ووفق رويترز، قفزت واردات الصين من النفط الخام 21 % في مارس، وذلك من أساس مقارنة متدنية للفترة نفسها قبل عام، إذ كثّفت شركات التكرير النشاط وسط قوة في الطلب على الوقود بعد كوفيد-19، غير أن المشتريات تباطأت قُبيل موسم لأعمال الصيانة.

فقد أظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك اليوم الثلاثاء، أن أكبر مشترٍ للنفط الخام في العالم استورد 49.66 مليون طن في الشهر الماضي، وهو ما يعادل 11.69 مليون برميل يومياً.

وجاءت واردات مارس بانخفاض من 11.73 مليون برميل يومياً في الشهر السابق.

وفي الربع الأول من العام، بلغ إجمالي الواردات 139.23 مليون طن، بما يعادل 11.29 مليون برميل يوميا، جاء ذلك مقارنة بـ 10.2 مليون برميل يومياً في الفترة نفسها قبل عام.

وقال ستيفن إنز؛ كبير محللي الأسواق العالمية لدى أكسي "البيانات تشير إلى تعافٍ محلي؛ قد يكون أمراً إيجابياً بالنسبة للطلب على البنزين".

ومما دعم الأسعار أيضاً، من المتوقع أن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت في الأسبوع الماضي للمرة الثالثة على التوالي، في حين من المرجّح زيادة مخزونات البنزين ونواتج التقطير، وذلك وفقاً لاستطلاع رأي أولي أجرته رويترز أمس الإثنين.

13 إبريل 2021 - 1 رمضان 1442
11:18 AM

ثاني أكبر مستهلك في العالم.. بيانات صينية تدفع أسعار النفط للصعود

وارداتها من الخام قفزت 21 % في مارس مقارنة بالفترة نفسها قبل عام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، إذ أظهرت بيانات من الصين زيادة في نمو واردات ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وبحلول الساعة 03:56 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 31 سنتاً، بما يعادل 0.5 %، إلى 63.59 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي 28 سنتاً، أو0.5 %، إلى 59.98 دولار للبرميل.

ووفق رويترز، قفزت واردات الصين من النفط الخام 21 % في مارس، وذلك من أساس مقارنة متدنية للفترة نفسها قبل عام، إذ كثّفت شركات التكرير النشاط وسط قوة في الطلب على الوقود بعد كوفيد-19، غير أن المشتريات تباطأت قُبيل موسم لأعمال الصيانة.

فقد أظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك اليوم الثلاثاء، أن أكبر مشترٍ للنفط الخام في العالم استورد 49.66 مليون طن في الشهر الماضي، وهو ما يعادل 11.69 مليون برميل يومياً.

وجاءت واردات مارس بانخفاض من 11.73 مليون برميل يومياً في الشهر السابق.

وفي الربع الأول من العام، بلغ إجمالي الواردات 139.23 مليون طن، بما يعادل 11.29 مليون برميل يوميا، جاء ذلك مقارنة بـ 10.2 مليون برميل يومياً في الفترة نفسها قبل عام.

وقال ستيفن إنز؛ كبير محللي الأسواق العالمية لدى أكسي "البيانات تشير إلى تعافٍ محلي؛ قد يكون أمراً إيجابياً بالنسبة للطلب على البنزين".

ومما دعم الأسعار أيضاً، من المتوقع أن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت في الأسبوع الماضي للمرة الثالثة على التوالي، في حين من المرجّح زيادة مخزونات البنزين ونواتج التقطير، وذلك وفقاً لاستطلاع رأي أولي أجرته رويترز أمس الإثنين.

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