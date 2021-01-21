نعى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة بنك البلاد الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الحميد الذي وافته المنية، مساء اليوم الأربعاء، منوهًا بمناقب الفقيد ومسيرته الحسنة ووصفه بصديق العمر.
جاء ذلك في تغريدة من حساب الوزير "آل الشيخ" بتويتر قال فيها: "ببالغ الأسى والحزن العميق تلقيت خبر وفاة صديق العمر الأستاذ الدكتور عبدالرحمن الحميد رئيس قسم المحاسبة في جامعة الملك سعود سابقًا وأحد القياديين ببنك البلاد".
وزير الشؤون الإسلامية ينعي "الحميد": صديق العمر المخلص لوطنه وقيادته
عبدالله العنزيسبق2021-01-21
نعى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة بنك البلاد الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الحميد الذي وافته المنية، مساء اليوم الأربعاء، منوهًا بمناقب الفقيد ومسيرته الحسنة ووصفه بصديق العمر.
جاء ذلك في تغريدة من حساب الوزير "آل الشيخ" بتويتر قال فيها: "ببالغ الأسى والحزن العميق تلقيت خبر وفاة صديق العمر الأستاذ الدكتور عبدالرحمن الحميد رئيس قسم المحاسبة في جامعة الملك سعود سابقًا وأحد القياديين ببنك البلاد".
نعى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة بنك البلاد الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الحميد الذي وافته المنية، مساء اليوم الأربعاء، منوهًا بمناقب الفقيد ومسيرته الحسنة ووصفه بصديق العمر.
جاء ذلك في تغريدة من حساب الوزير "آل الشيخ" بتويتر قال فيها: "ببالغ الأسى والحزن العميق تلقيت خبر وفاة صديق العمر الأستاذ الدكتور عبدالرحمن الحميد رئيس قسم المحاسبة في جامعة الملك سعود سابقًا وأحد القياديين ببنك البلاد".