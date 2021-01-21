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وزير الشؤون الإسلامية ينعي "الحميد": صديق العمر المخلص لوطنه وقيادته

نوّه بمسيرته ومناقبه ومسيرته الحسنة ووصفه بالخلوق والمتواضع

نعى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة بنك البلاد الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الحميد الذي وافته المنية، مساء اليوم الأربعاء، منوهًا بمناقب الفقيد ومسيرته الحسنة ووصفه بصديق العمر.

جاء ذلك في تغريدة من حساب الوزير "آل الشيخ" بتويتر قال فيها: "ببالغ الأسى والحزن العميق تلقيت خبر وفاة صديق العمر الأستاذ الدكتور عبدالرحمن الحميد رئيس قسم المحاسبة في جامعة الملك سعود سابقًا وأحد القياديين ببنك البلاد".

وأضاف: عرفته خلوقًا متواضعًا كريمًا طاهر القلب مخلصًا للقيادة والوطن، مختتمًا تغريدته بالدعاء والعزاء قائلًا: تغمده الله برحمته وعفوه ورضوانه، وألهم أبناءه ووالدتهم وأحبابه الصبر والسلوان.

عبداللطيف آل الشيخ وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

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وزير الشؤون الإسلامية ينعي "الحميد": صديق العمر المخلص لوطنه وقيادته
سبق

نعى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة بنك البلاد الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الحميد الذي وافته المنية، مساء اليوم الأربعاء، منوهًا بمناقب الفقيد ومسيرته الحسنة ووصفه بصديق العمر.

جاء ذلك في تغريدة من حساب الوزير "آل الشيخ" بتويتر قال فيها: "ببالغ الأسى والحزن العميق تلقيت خبر وفاة صديق العمر الأستاذ الدكتور عبدالرحمن الحميد رئيس قسم المحاسبة في جامعة الملك سعود سابقًا وأحد القياديين ببنك البلاد".

وأضاف: عرفته خلوقًا متواضعًا كريمًا طاهر القلب مخلصًا للقيادة والوطن، مختتمًا تغريدته بالدعاء والعزاء قائلًا: تغمده الله برحمته وعفوه ورضوانه، وألهم أبناءه ووالدتهم وأحبابه الصبر والسلوان.

21 يناير 2021 - 8 جمادى الآخر 1442
09:02 AM

وزير الشؤون الإسلامية ينعي "الحميد": صديق العمر المخلص لوطنه وقيادته

نوّه بمسيرته ومناقبه ومسيرته الحسنة ووصفه بالخلوق والمتواضع

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عبدالله العنزي - الرياض
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نعى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة بنك البلاد الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الحميد الذي وافته المنية، مساء اليوم الأربعاء، منوهًا بمناقب الفقيد ومسيرته الحسنة ووصفه بصديق العمر.

جاء ذلك في تغريدة من حساب الوزير "آل الشيخ" بتويتر قال فيها: "ببالغ الأسى والحزن العميق تلقيت خبر وفاة صديق العمر الأستاذ الدكتور عبدالرحمن الحميد رئيس قسم المحاسبة في جامعة الملك سعود سابقًا وأحد القياديين ببنك البلاد".

وأضاف: عرفته خلوقًا متواضعًا كريمًا طاهر القلب مخلصًا للقيادة والوطن، مختتمًا تغريدته بالدعاء والعزاء قائلًا: تغمده الله برحمته وعفوه ورضوانه، وألهم أبناءه ووالدتهم وأحبابه الصبر والسلوان.

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