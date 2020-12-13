الكويت تعلن الترخيص بالاستخدام الطارئ للقاح فايزر ضد كورونا

بناءً على قرار اللجنة الفنية المشتركة لتقييم وتسجيل اللقاحات والطعوم

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، ترخيص الاستخدام الطارئ للقاح فايزر ضد كورونا.

تفصيلاً، ووفق صحيفة القبس الكويتية، أعلن الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية بوزارة الصحة د.عبدالله البدر، إصدار الوزارة ترخيص استخدام الطوارئ للقاح «فايزر - بيونتيك» المضاد لفيروس كورونا المستجد، وذلك بناءً على قرار اللجنة الفنية المشتركة بين إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية وإدارة الصحة العامة لتقييم وتسجيل اللقاحات والطعوم.

وذكر د.البدر، في تصريح صحافي أن هذا جاء بعد مراجعة مستفيضة من قبل اللجنة الفنية لجميع البيانات والتقارير العلمية، حيث أجرت اللجنة تقييماً شاملاً لمعلومات السلامة والفعالية والجودة، كما قامت بمراجعة نتائج الدراسات السريرية المعنية بفعالية اللقاح وسلامته، إضافة إلى التحقق من تقارير الجودة وتقييم دراسات الثباتية للمنتج، والتأكد من تطبيق أسس التصنيع الجيد في المصانع المنتجة للقاح حسب المعايير العالمية لضمان الجودة في جميع مراحل التصنيع.

وبين د.البدر، أن عملية المراجعة شملت أيضاً جميع الجوانب الفنية والعلمية، مؤكداً أن وزارة الصحة ستقوم بالمراقبة الدقيقة لسلامة ومأمونية اللقاح بعد استخدامه، فضلاً عن استمرار الوزارة في متابعة المعلومات والبيانات حول سلامة وفعالية وجودة اللقاح محلياً وعالمياً، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ضمان سلامة المواطنين والمقيمين.