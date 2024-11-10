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"الصحة": تسجيل 471 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 493 خلال الـ24 ساعة الماضية

عفيف.. تغريم وإغلاق محال مخالفة للصحة ومخلة بالاحترازات

بعضها لعدم لبس الكمامة وتطبيق التباعد وأخرى لتدني النظافة

أسفرت جولة تفتيشية لمراقبي بلدية محافظة عفيف على عدد من المحال التجارية، عن إغلاق محال وتغريم أخرى؛ حيث رُصدت بحقهم مخالفات مختلفة؛ بعضها متعلق بعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

وشملت الجولة التي انطلقت صباح اليوم، عدة محال تجارية؛ حيث تم خلالها إغلاق مطعم وورشة، وتغريم محال أخرى، وتمثلت مخالفاتهم في تدني مستوى النظافة وعدم التقيد بالاشتراطات الاحترازية لمواجهة "كوورنا" بلبس الكمامة وعدم إلزام العاملين بعدم نزعها إلا عند الضرورة، كذلك عدم الالتزام بالتباعد في أثناء ممارسة العمل وازدحام الزبائن داخل بعض المحال.

كما أكدت "بلدية عفيف" أن جولاتها مستمرة لرصد أي مخالفات تتعلق بالصحة العامة، داعية الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفة تتم ملاحظتها على الرقم (940).

بلدية محافظة عفيف جولة تفتيشية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عفيف.. تغريم وإغلاق محال مخالفة للصحة ومخلة بالاحترازات
سبق

أسفرت جولة تفتيشية لمراقبي بلدية محافظة عفيف على عدد من المحال التجارية، عن إغلاق محال وتغريم أخرى؛ حيث رُصدت بحقهم مخالفات مختلفة؛ بعضها متعلق بعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

وشملت الجولة التي انطلقت صباح اليوم، عدة محال تجارية؛ حيث تم خلالها إغلاق مطعم وورشة، وتغريم محال أخرى، وتمثلت مخالفاتهم في تدني مستوى النظافة وعدم التقيد بالاشتراطات الاحترازية لمواجهة "كوورنا" بلبس الكمامة وعدم إلزام العاملين بعدم نزعها إلا عند الضرورة، كذلك عدم الالتزام بالتباعد في أثناء ممارسة العمل وازدحام الزبائن داخل بعض المحال.

كما أكدت "بلدية عفيف" أن جولاتها مستمرة لرصد أي مخالفات تتعلق بالصحة العامة، داعية الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفة تتم ملاحظتها على الرقم (940).

10 نوفمبر 2020 - 24 ربيع الأول 1442
01:09 PM

عفيف.. تغريم وإغلاق محال مخالفة للصحة ومخلة بالاحترازات

بعضها لعدم لبس الكمامة وتطبيق التباعد وأخرى لتدني النظافة

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فهد الغبيوي - عفيف
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1,202

أسفرت جولة تفتيشية لمراقبي بلدية محافظة عفيف على عدد من المحال التجارية، عن إغلاق محال وتغريم أخرى؛ حيث رُصدت بحقهم مخالفات مختلفة؛ بعضها متعلق بعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

وشملت الجولة التي انطلقت صباح اليوم، عدة محال تجارية؛ حيث تم خلالها إغلاق مطعم وورشة، وتغريم محال أخرى، وتمثلت مخالفاتهم في تدني مستوى النظافة وعدم التقيد بالاشتراطات الاحترازية لمواجهة "كوورنا" بلبس الكمامة وعدم إلزام العاملين بعدم نزعها إلا عند الضرورة، كذلك عدم الالتزام بالتباعد في أثناء ممارسة العمل وازدحام الزبائن داخل بعض المحال.

كما أكدت "بلدية عفيف" أن جولاتها مستمرة لرصد أي مخالفات تتعلق بالصحة العامة، داعية الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفة تتم ملاحظتها على الرقم (940).

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