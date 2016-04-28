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ولي العهد: مصلحتي رضا المواطنين وأهدف لرفع دخلهم.. وسنخفِّض ضريبة القيمة المضافة خلال 5 سنوات

مدير تعليم تبوك: مضامين حديث ولي العهد تؤكد الحرص على رقي الوطن ورفاهية المواطن

أكد أنه دليل على استمرار عجلة التطور والنماء مرتكزة على رؤية 2030

نوه المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري، بمضامين حديث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، وتأكيد سموه الكريم أن التحديات التي استطاعت المملكة تجاوزها في فترة قصيرة، بفضل الله ثم بفضل التوجيهات السديدة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، والعمل الدؤوب الذي قامت به الدولة بأجهزتها المختلفة.

وأشار إلى أن حديث سمو ولي العهد، أكد حرص القيادة الرشيدة على رقي الوطن ورفاهية المواطن واستمرار عجلة التطور والنماء وفق منهجية واضحة مرتكزة على رؤية المملكة 2030، سائلاً الله تعالى أن يحفظ لهذه البلاد المباركة قيادتها الرشيدة ويديم علينا نعمة الأمن والاستقرار.

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مدير تعليم تبوك: مضامين حديث ولي العهد تؤكد الحرص على رقي الوطن ورفاهية المواطن
سبق

نوه المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري، بمضامين حديث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، وتأكيد سموه الكريم أن التحديات التي استطاعت المملكة تجاوزها في فترة قصيرة، بفضل الله ثم بفضل التوجيهات السديدة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، والعمل الدؤوب الذي قامت به الدولة بأجهزتها المختلفة.

وأشار إلى أن حديث سمو ولي العهد، أكد حرص القيادة الرشيدة على رقي الوطن ورفاهية المواطن واستمرار عجلة التطور والنماء وفق منهجية واضحة مرتكزة على رؤية المملكة 2030، سائلاً الله تعالى أن يحفظ لهذه البلاد المباركة قيادتها الرشيدة ويديم علينا نعمة الأمن والاستقرار.

28 إبريل 2021 - 16 رمضان 1442
11:50 AM

مدير تعليم تبوك: مضامين حديث ولي العهد تؤكد الحرص على رقي الوطن ورفاهية المواطن

أكد أنه دليل على استمرار عجلة التطور والنماء مرتكزة على رؤية 2030

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بدر الجبل - تبوك
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نوه المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري، بمضامين حديث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، وتأكيد سموه الكريم أن التحديات التي استطاعت المملكة تجاوزها في فترة قصيرة، بفضل الله ثم بفضل التوجيهات السديدة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، والعمل الدؤوب الذي قامت به الدولة بأجهزتها المختلفة.

وأشار إلى أن حديث سمو ولي العهد، أكد حرص القيادة الرشيدة على رقي الوطن ورفاهية المواطن واستمرار عجلة التطور والنماء وفق منهجية واضحة مرتكزة على رؤية المملكة 2030، سائلاً الله تعالى أن يحفظ لهذه البلاد المباركة قيادتها الرشيدة ويديم علينا نعمة الأمن والاستقرار.

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