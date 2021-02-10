مسؤول في "تويتر": حظر ترامب دائم ولن يسمح له بالعودة للمنصة

أكد أنه لن يستعيد امتيازاته في التغريد حتى إذا فاز بالرئاسة مرة أخرى

قال المدير المالي لشركة تويتر، نيد سيغال، إنه لن يُسمح للرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بالعودة إلى المنصة الإلكترونية، حتى لو ترشح للمنصب مرة أخرى وفاز، وذلك بعد أن تم حظره من استخدام تويتر، حسب سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، رد "سيغال" في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي"، الأربعاء، على سؤال حول إذا كان بإمكان ترامب استعادة امتيازاته في التغريد إذا فاز بالرئاسة مرة أخرى، أوضح المدير المالي لتويتر أن "حظر ترامب دائم"، موضحاً أن الطريقة التي تعمل بها سياسات الشركة هي أن "الإبعاد عن المنصة يبقى دائماً، سواء كنت معلقاً أو مديراً مالياً أو كنت موظفاً عاماً سابقاً أو حالياً".

وتابع: "تذكر أن سياساتنا مصممة للتأكد من أن الأشخاص لا يحرضون على العنف، وإذا فعل أي شخص ذلك، فعلينا إزالتهم من الخدمة، وسياساتنا لا تسمح للأشخاص بالعودة".

تأتي هذه التصريحات وسط محاكمة عزل ترامب في مجلس الشيوخ الأميركي، وإذا تمت تبرئته، فلن يُمنع من السعي إلى الرئاسة أو أي منصب فدرالي آخر.

وكان موقع تويتر قد اتخذ الشهر الماضي خطوة غير مسبوقة بحظر ترامب، بعد أن اقتحم بعض أنصاره مبنى الكابيتول، وقال تويتر في ذلك الوقت إنه سيعلق ترامب بشكل دائم "بسبب خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف".

وجاء قرار تويتر بحظر ترامب، وسط موجة من إجراءات اتخذتها شركات تكنولوجية أخرى ضد حسابات الرئيس السابق، بما في ذلك قرار فيسبوك منعه من النشر "إلى أجل غير مسمى"، وقرار يوتيوب تمديد تعليق القناة الخاصة به.