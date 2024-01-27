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بحضور "المسحل".. الأخضر يختتم استعداده لمواجهة عُمان ضمن تصفيات المونديال

مساء الخميس على "ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية" في جدة

وسط حضور ومتابعة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، والأمين العام إبراهيم القاسم، اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء اليوم الأربعاء تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب عُمان مساء يوم غد الخميس على "ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية"، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

واجتمع المسحل بلاعبي "الأخضر" قبل بداية الحصة التدريبية، وأثنى على انضباطهم، والروح العالية التي تمتع بها الجميع خلال الفترة الماضية.

وأكد المسحل ثقة الجميع بهم، وتمنى لهم التوفيق في تحقيق الفوز، وتعزيز صدارة الأخضر.  

ميدانيًّا، أجرى "الأخضر" مساء اليوم حصة تدريبية على "ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية" تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد"، بدأت بتمارين الإحماء، ثم تمرين المربعات، قبل أن يجري تقسيمة من مجموعتَيْن، واختُتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة. 

الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة الثانية ضمن التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، إلى جانب منتخبات (اليابان، أستراليا، الصين عُمان وفيتنام). ويتصدر الأخضر مجموعته برصيد "16 نقطة".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بحضور "المسحل".. الأخضر يختتم استعداده لمواجهة عُمان ضمن تصفيات المونديال
سبق

وسط حضور ومتابعة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، والأمين العام إبراهيم القاسم، اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء اليوم الأربعاء تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب عُمان مساء يوم غد الخميس على "ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية"، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

واجتمع المسحل بلاعبي "الأخضر" قبل بداية الحصة التدريبية، وأثنى على انضباطهم، والروح العالية التي تمتع بها الجميع خلال الفترة الماضية.

وأكد المسحل ثقة الجميع بهم، وتمنى لهم التوفيق في تحقيق الفوز، وتعزيز صدارة الأخضر.  

ميدانيًّا، أجرى "الأخضر" مساء اليوم حصة تدريبية على "ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية" تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد"، بدأت بتمارين الإحماء، ثم تمرين المربعات، قبل أن يجري تقسيمة من مجموعتَيْن، واختُتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة. 

الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة الثانية ضمن التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، إلى جانب منتخبات (اليابان، أستراليا، الصين عُمان وفيتنام). ويتصدر الأخضر مجموعته برصيد "16 نقطة".

26 يناير 2022 - 23 جمادى الآخر 1443
11:20 PM

بحضور "المسحل".. الأخضر يختتم استعداده لمواجهة عُمان ضمن تصفيات المونديال

مساء الخميس على "ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية" في جدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وسط حضور ومتابعة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، والأمين العام إبراهيم القاسم، اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء اليوم الأربعاء تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب عُمان مساء يوم غد الخميس على "ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية"، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

واجتمع المسحل بلاعبي "الأخضر" قبل بداية الحصة التدريبية، وأثنى على انضباطهم، والروح العالية التي تمتع بها الجميع خلال الفترة الماضية.

وأكد المسحل ثقة الجميع بهم، وتمنى لهم التوفيق في تحقيق الفوز، وتعزيز صدارة الأخضر.  

ميدانيًّا، أجرى "الأخضر" مساء اليوم حصة تدريبية على "ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية" تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد"، بدأت بتمارين الإحماء، ثم تمرين المربعات، قبل أن يجري تقسيمة من مجموعتَيْن، واختُتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة. 

الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة الثانية ضمن التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، إلى جانب منتخبات (اليابان، أستراليا، الصين عُمان وفيتنام). ويتصدر الأخضر مجموعته برصيد "16 نقطة".

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