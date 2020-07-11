النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أرامكو السعودية" تحدِّث أسعار البنزين: بنزين 91 بـ1.29 وبنزين 95 بـ1.44

أعلنت شركة أرامكو السعودية تحديث أسعار الوقود لشهر يوليو من عام 2020، خلال الفترة من 10 يوليو الجاري حتى 10 أغسطس المقبل، موضحة أن الأسعار المحدَّثة ستكون كالآتي: بنزين 91 بـ(1.29) ريال للتر الواحد، فيما سيكون سعر لتر البنزين 95 بـ (1.44) ريال.

ويبدأ تطبيق الأسعار المحدَّثة 11 يوليو 2020م.

ويمكن لمُلاك المحطات والمواطنين متابعة تحديث الأسعار بشكل شهري عبر الصفحة المخصصة لبيع الوقود بالتجزئة في موقع شركة أرامكو السعودية على الرابط:

https://www.saudiaramco.com/ar/creating-value/products/retail-fuels

يُذكر أن تعديل الأسعار يتم وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، وأن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيُّر ارتفاعًا وانخفاضًا وفقًا لتغيرات أسعار التصدير من السعودية إلى الأسواق العالمية.

أسعار البنزين أرامكو السعودية أرامكو

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"أرامكو السعودية" تحدِّث أسعار البنزين: بنزين 91 بـ1.29 وبنزين 95 بـ1.44
سبق

أعلنت شركة أرامكو السعودية تحديث أسعار الوقود لشهر يوليو من عام 2020، خلال الفترة من 10 يوليو الجاري حتى 10 أغسطس المقبل، موضحة أن الأسعار المحدَّثة ستكون كالآتي: بنزين 91 بـ(1.29) ريال للتر الواحد، فيما سيكون سعر لتر البنزين 95 بـ (1.44) ريال.

ويبدأ تطبيق الأسعار المحدَّثة 11 يوليو 2020م.

ويمكن لمُلاك المحطات والمواطنين متابعة تحديث الأسعار بشكل شهري عبر الصفحة المخصصة لبيع الوقود بالتجزئة في موقع شركة أرامكو السعودية على الرابط:

https://www.saudiaramco.com/ar/creating-value/products/retail-fuels

يُذكر أن تعديل الأسعار يتم وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، وأن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيُّر ارتفاعًا وانخفاضًا وفقًا لتغيرات أسعار التصدير من السعودية إلى الأسواق العالمية.

10 يوليو 2020 - 19 ذو القعدة 1441
11:00 PM

"أرامكو السعودية" تحدِّث أسعار البنزين: بنزين 91 بـ1.29 وبنزين 95 بـ1.44

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
51
56,508

أعلنت شركة أرامكو السعودية تحديث أسعار الوقود لشهر يوليو من عام 2020، خلال الفترة من 10 يوليو الجاري حتى 10 أغسطس المقبل، موضحة أن الأسعار المحدَّثة ستكون كالآتي: بنزين 91 بـ(1.29) ريال للتر الواحد، فيما سيكون سعر لتر البنزين 95 بـ (1.44) ريال.

ويبدأ تطبيق الأسعار المحدَّثة 11 يوليو 2020م.

ويمكن لمُلاك المحطات والمواطنين متابعة تحديث الأسعار بشكل شهري عبر الصفحة المخصصة لبيع الوقود بالتجزئة في موقع شركة أرامكو السعودية على الرابط:

https://www.saudiaramco.com/ar/creating-value/products/retail-fuels

يُذكر أن تعديل الأسعار يتم وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، وأن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيُّر ارتفاعًا وانخفاضًا وفقًا لتغيرات أسعار التصدير من السعودية إلى الأسواق العالمية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,712
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,975
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,714
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,941

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

هل نتحوَّل إلى حرفيين؟

هل نتحوَّل إلى حرفيين؟

عبدالرحمن المرشد
ما بعد "كورونا"!

ما بعد "كورونا"!

ساير المنيعي
السياحة العلاجية.. استثمار المستقبل

السياحة العلاجية.. استثمار المستقبل

علي آل شرمة
الميت أبقى من الحي..!

الميت أبقى من الحي..!

أحمد عجب
من أسرار الحياة الزوجية السعيدة..!

من أسرار الحياة الزوجية السعيدة..!

غسان محمد عسيلان
دور سعودي مؤثر في السياحة الدولية

دور سعودي مؤثر في السياحة الدولية

علي الفالح
آخر القول.. لا تكن "ألتافيستا"!

آخر القول.. لا تكن "ألتافيستا"!

حسين الحازمي
أمين و"أرامكو" العملاقة

أمين و"أرامكو" العملاقة

ماجد البريكان
بين الدفع في مقاهي باريس ومقاهي أبها!!

بين الدفع في مقاهي باريس ومقاهي أبها!!

حسن آل عمير
فنجان القهوة بخمسين..!!

فنجان القهوة بخمسين..!!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة