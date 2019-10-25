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"السديري" يرفع الشكر لولي العهد على إطلاق "استراتيجية استدامة الرياض"

أكد أنها معززة للجهود البيئية التي تقوم بها السعودية في مواجهة التغير المناخي

رفع وكيل إمارة منطقة الرياض، الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، وافر الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على إطلاق استراتيجية استدامة الرياض.

وقال "السديري" إن استراتيجية استدامة الرياض التي أعلنها سمو سيدي ولي العهد -حفظه الله- معززة للجهود البيئية الكبيرة التي تقوم بها المملكة في مواجهة التغير المناخي، والحفاظ على البيئة، وتؤكد دورها الريادي على المستوى العالمي، وأن التنمية الاقتصادية لن تكون على حساب البيئة.

وأضاف "السديري" بأن استراتيجية الرياض ستعزز من النمو الاقتصادي الكبير الذي تشهده العاصمة بفضل الدعم الكبير من مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لتحقيق تنمية وطنية شاملة في كل مناطق المملكة، وستكون القطاعات المستهدفة في الاستراتيجية وما تشمله من مبادرات طموحة محققة لتنمية مستدامة ومحفزة للفرص الاستثمارية.

وأكد "السديري" أن ما توليه القيادة الرشيدة من دعم واهتمام في سبيل المحافظة على البيئة والتنمية الاقتصادية المستدامة سيجعل العاصمة الرياض بما تملكه من مقومات استثمارية وبنى تحتية مقصدًا عالميًّا، يحقق ما يهدف إليه سمو سيدي ولي العهد -حفظه الله- من تحويل الرياض إلى واحدة من أكثر المدن استدامة عالميًّا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السديري" يرفع الشكر لولي العهد على إطلاق "استراتيجية استدامة الرياض"
سبق

رفع وكيل إمارة منطقة الرياض، الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، وافر الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على إطلاق استراتيجية استدامة الرياض.

وقال "السديري" إن استراتيجية استدامة الرياض التي أعلنها سمو سيدي ولي العهد -حفظه الله- معززة للجهود البيئية الكبيرة التي تقوم بها المملكة في مواجهة التغير المناخي، والحفاظ على البيئة، وتؤكد دورها الريادي على المستوى العالمي، وأن التنمية الاقتصادية لن تكون على حساب البيئة.

وأضاف "السديري" بأن استراتيجية الرياض ستعزز من النمو الاقتصادي الكبير الذي تشهده العاصمة بفضل الدعم الكبير من مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لتحقيق تنمية وطنية شاملة في كل مناطق المملكة، وستكون القطاعات المستهدفة في الاستراتيجية وما تشمله من مبادرات طموحة محققة لتنمية مستدامة ومحفزة للفرص الاستثمارية.

وأكد "السديري" أن ما توليه القيادة الرشيدة من دعم واهتمام في سبيل المحافظة على البيئة والتنمية الاقتصادية المستدامة سيجعل العاصمة الرياض بما تملكه من مقومات استثمارية وبنى تحتية مقصدًا عالميًّا، يحقق ما يهدف إليه سمو سيدي ولي العهد -حفظه الله- من تحويل الرياض إلى واحدة من أكثر المدن استدامة عالميًّا.

24 أكتوبر 2021 - 18 ربيع الأول 1443
11:00 PM

"السديري" يرفع الشكر لولي العهد على إطلاق "استراتيجية استدامة الرياض"

أكد أنها معززة للجهود البيئية التي تقوم بها السعودية في مواجهة التغير المناخي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع وكيل إمارة منطقة الرياض، الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، وافر الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على إطلاق استراتيجية استدامة الرياض.

وقال "السديري" إن استراتيجية استدامة الرياض التي أعلنها سمو سيدي ولي العهد -حفظه الله- معززة للجهود البيئية الكبيرة التي تقوم بها المملكة في مواجهة التغير المناخي، والحفاظ على البيئة، وتؤكد دورها الريادي على المستوى العالمي، وأن التنمية الاقتصادية لن تكون على حساب البيئة.

وأضاف "السديري" بأن استراتيجية الرياض ستعزز من النمو الاقتصادي الكبير الذي تشهده العاصمة بفضل الدعم الكبير من مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لتحقيق تنمية وطنية شاملة في كل مناطق المملكة، وستكون القطاعات المستهدفة في الاستراتيجية وما تشمله من مبادرات طموحة محققة لتنمية مستدامة ومحفزة للفرص الاستثمارية.

وأكد "السديري" أن ما توليه القيادة الرشيدة من دعم واهتمام في سبيل المحافظة على البيئة والتنمية الاقتصادية المستدامة سيجعل العاصمة الرياض بما تملكه من مقومات استثمارية وبنى تحتية مقصدًا عالميًّا، يحقق ما يهدف إليه سمو سيدي ولي العهد -حفظه الله- من تحويل الرياض إلى واحدة من أكثر المدن استدامة عالميًّا.

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