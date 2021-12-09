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مصور الديوان الملكي "الجلعود" يلتقط صورة أخوية تجمع ولي العهد وأمير قطر

اللقطة كشفت المشاعر الأخوية بينهما بعيدًا عن الرسميات

نشر المصور بالديوان الملكي بندر الجلعود، صورة أخوية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، برفقة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أثناء توجههما للمطار.

وقد أظهرت اللقطة أمير قطر وهو يقود مركبة فاخرة وبجواره ولي العهد السعودي، في صورة أخوية بعيدة عن الرسميات.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد اختتم عصر اليوم زيارته لدولة قطر، وكان في مقدمة مودعيه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد.

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مصور الديوان الملكي "الجلعود" يلتقط صورة أخوية تجمع ولي العهد وأمير قطر
سبق

نشر المصور بالديوان الملكي بندر الجلعود، صورة أخوية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، برفقة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أثناء توجههما للمطار.

وقد أظهرت اللقطة أمير قطر وهو يقود مركبة فاخرة وبجواره ولي العهد السعودي، في صورة أخوية بعيدة عن الرسميات.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد اختتم عصر اليوم زيارته لدولة قطر، وكان في مقدمة مودعيه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد.

09 ديسمبر 2021 - 5 جمادى الأول 1443
04:27 PM
اخر تعديل
09 ديسمبر 2021 - 5 جمادى الأول 1443
04:46 PM

مصور الديوان الملكي "الجلعود" يلتقط صورة أخوية تجمع ولي العهد وأمير قطر

اللقطة كشفت المشاعر الأخوية بينهما بعيدًا عن الرسميات

A A A
منصور الشلاقي - الرياض
2
1,745

نشر المصور بالديوان الملكي بندر الجلعود، صورة أخوية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، برفقة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أثناء توجههما للمطار.

وقد أظهرت اللقطة أمير قطر وهو يقود مركبة فاخرة وبجواره ولي العهد السعودي، في صورة أخوية بعيدة عن الرسميات.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد اختتم عصر اليوم زيارته لدولة قطر، وكان في مقدمة مودعيه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد.

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