النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

كَثُر في الآونة الأخيرة استخدام مصطلح "التنمر الإلكتروني"؛ إذ نقرأ ونسمع عبارات مثل "فلان تنمر على فلان"، و"لماذا تتنمر علي؟"..

لا شك أن "التنمر" -وهو التعدي على الآخرين وتهديدهم بأي شكل- موجود منذ أزمان بعيدة، وهو يشتمل على أفعال وتصرفات عدوانية، وألفاظ مسيئة ومهينة لشخص ما أو مجموعة أشخاص، وذلك بشكل مستمر، قد يمتد أشهرًا أو سنوات؛ إذ يتم ضغط، والتسبب في الضغط النفسي على الشخص أو المجموعة بهذه الإساءة حتى يصاب الجميع بحالة انهزامية نتيجة هذا السلوك العدواني الموجَّه لهم.

قديمًا كان التنمر موجودًا بالمدارس والفصول، وفي أماكن التجمعات، وما زال موجودًا إلى الآن، إلا أن وضع بعض الضوابط حدَّ من تأثير هذا السلوك من خلال العقاب، ونبذ من يمارس هذا السلوك.

لكن حاليًا تطوَّر مفهوم التنمر مع العصر، وأصبح معظمه ذا صبغة إلكترونية من خلال حسابات وهميه لأشخاص مسيئين لفظيًّا للآخرين.

وقد تعددت صور التنمر؛ فهناك تنمر جسدي، وآخر عنصري، وثالث تنمر اجتماعي.. وجميعها لها آثار سلبية على المدى البعيد أو القريب.. وخطورتها كبيرة على المجتمعات، وخصوصًا الأطفال الذين قد يدفعون مدى الحياة ثمن تنمر في المدرسة أو الحارة، أو أي مكان واقعي أو افتراضي عبر وسائل التواصل الحديثة؛ فقد يكون الطفل أو الشاب في مرحلة حساسة من عمره، ويتقلى رسائل مؤذية ومهينة، يترتب عليها تدمير بقية حياته.

إذن فمن الواجب وضع قوانين وأنظمة رادعة لهؤلاء المسيئين، ووضع حد لهم ولهذا الفعل المشين؛ فتطوُّر وسعادة أي مجتمع يخضعان للعوامل النفسية والسلوكية التي تحمي الجميع، وتمنحهم فرص التعبير عن ذواتهم، والانطلاق بإبداعاتهم.

الرئيسية/ المملكة

اعلان
التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!
سبق

كَثُر في الآونة الأخيرة استخدام مصطلح "التنمر الإلكتروني"؛ إذ نقرأ ونسمع عبارات مثل "فلان تنمر على فلان"، و"لماذا تتنمر علي؟"..

لا شك أن "التنمر" -وهو التعدي على الآخرين وتهديدهم بأي شكل- موجود منذ أزمان بعيدة، وهو يشتمل على أفعال وتصرفات عدوانية، وألفاظ مسيئة ومهينة لشخص ما أو مجموعة أشخاص، وذلك بشكل مستمر، قد يمتد أشهرًا أو سنوات؛ إذ يتم ضغط، والتسبب في الضغط النفسي على الشخص أو المجموعة بهذه الإساءة حتى يصاب الجميع بحالة انهزامية نتيجة هذا السلوك العدواني الموجَّه لهم.

قديمًا كان التنمر موجودًا بالمدارس والفصول، وفي أماكن التجمعات، وما زال موجودًا إلى الآن، إلا أن وضع بعض الضوابط حدَّ من تأثير هذا السلوك من خلال العقاب، ونبذ من يمارس هذا السلوك.

لكن حاليًا تطوَّر مفهوم التنمر مع العصر، وأصبح معظمه ذا صبغة إلكترونية من خلال حسابات وهميه لأشخاص مسيئين لفظيًّا للآخرين.

وقد تعددت صور التنمر؛ فهناك تنمر جسدي، وآخر عنصري، وثالث تنمر اجتماعي.. وجميعها لها آثار سلبية على المدى البعيد أو القريب.. وخطورتها كبيرة على المجتمعات، وخصوصًا الأطفال الذين قد يدفعون مدى الحياة ثمن تنمر في المدرسة أو الحارة، أو أي مكان واقعي أو افتراضي عبر وسائل التواصل الحديثة؛ فقد يكون الطفل أو الشاب في مرحلة حساسة من عمره، ويتقلى رسائل مؤذية ومهينة، يترتب عليها تدمير بقية حياته.

إذن فمن الواجب وضع قوانين وأنظمة رادعة لهؤلاء المسيئين، ووضع حد لهم ولهذا الفعل المشين؛ فتطوُّر وسعادة أي مجتمع يخضعان للعوامل النفسية والسلوكية التي تحمي الجميع، وتمنحهم فرص التعبير عن ذواتهم، والانطلاق بإبداعاتهم.

14 ديسمبر 2020 - 29 ربيع الآخر 1442
12:50 AM

التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

سارة الجهني - الرياض
A A A
0
64

كَثُر في الآونة الأخيرة استخدام مصطلح "التنمر الإلكتروني"؛ إذ نقرأ ونسمع عبارات مثل "فلان تنمر على فلان"، و"لماذا تتنمر علي؟"..

لا شك أن "التنمر" -وهو التعدي على الآخرين وتهديدهم بأي شكل- موجود منذ أزمان بعيدة، وهو يشتمل على أفعال وتصرفات عدوانية، وألفاظ مسيئة ومهينة لشخص ما أو مجموعة أشخاص، وذلك بشكل مستمر، قد يمتد أشهرًا أو سنوات؛ إذ يتم ضغط، والتسبب في الضغط النفسي على الشخص أو المجموعة بهذه الإساءة حتى يصاب الجميع بحالة انهزامية نتيجة هذا السلوك العدواني الموجَّه لهم.

قديمًا كان التنمر موجودًا بالمدارس والفصول، وفي أماكن التجمعات، وما زال موجودًا إلى الآن، إلا أن وضع بعض الضوابط حدَّ من تأثير هذا السلوك من خلال العقاب، ونبذ من يمارس هذا السلوك.

لكن حاليًا تطوَّر مفهوم التنمر مع العصر، وأصبح معظمه ذا صبغة إلكترونية من خلال حسابات وهميه لأشخاص مسيئين لفظيًّا للآخرين.

وقد تعددت صور التنمر؛ فهناك تنمر جسدي، وآخر عنصري، وثالث تنمر اجتماعي.. وجميعها لها آثار سلبية على المدى البعيد أو القريب.. وخطورتها كبيرة على المجتمعات، وخصوصًا الأطفال الذين قد يدفعون مدى الحياة ثمن تنمر في المدرسة أو الحارة، أو أي مكان واقعي أو افتراضي عبر وسائل التواصل الحديثة؛ فقد يكون الطفل أو الشاب في مرحلة حساسة من عمره، ويتقلى رسائل مؤذية ومهينة، يترتب عليها تدمير بقية حياته.

إذن فمن الواجب وضع قوانين وأنظمة رادعة لهؤلاء المسيئين، ووضع حد لهم ولهذا الفعل المشين؛ فتطوُّر وسعادة أي مجتمع يخضعان للعوامل النفسية والسلوكية التي تحمي الجميع، وتمنحهم فرص التعبير عن ذواتهم، والانطلاق بإبداعاتهم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,563
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,538
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,492
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,016

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

سارة الجهني
عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عبدالرحمن المرشد
فوترة ضريبية إلكترونية تكافح الاقتصاد الخفي والتستر

فوترة ضريبية إلكترونية تكافح الاقتصاد الخفي والتستر

حواء القرني
فرصة تاريخية لإنقاذ يمن العروبة

فرصة تاريخية لإنقاذ يمن العروبة

علي آل شرمة
عقارات الدولة.. إنجازات تُذكر فتشكر

عقارات الدولة.. إنجازات تُذكر فتشكر

نايف الحربي
نجدي في رجال ألمع

نجدي في رجال ألمع

حسن آل عمير
الجار والأربعون ديكًا..!

الجار والأربعون ديكًا..!

عبدالغني الشيخ
خطط على الهامش

خطط على الهامش

مها الجبر
زوجتي.. مديري العام!!

زوجتي.. مديري العام!!

غسان محمد عسيلان
الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة