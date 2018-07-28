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بالصور.. العراق يعتقل 14 "داعشياً" بينهم قياديون بارزون

سلسلة عمليات منسقة شملت عدة محافظات

اعتقل جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، اليوم الأربعاء، 14 عنصراً من تنظيم "داعش"، بينهم قياديون بارزون، خلال عمليات منسقة شملت عدة محافظات عراقية.

وأوضح الجهاز في بيان نشر على حسابه في "فيسبوك" أن العملية مثّلت ضربة كبرى لتنظيم "داعش" الإرهابي في العراق، وبدأت بالقبض على قيادي في التنظيم يكنى "أبو معاذ" في بغداد.

وأضاف أن المعتقل اعترف بوجود وكر إرهابي في منزل مُهدم داخل منطقة اللطيفة جنوب بغداد، عثر فيه على مواد متفجرة ووثائق لعُنصرين إرهابيين تمكن من خلالها جهاز مكافحة الإرهاب من التعرف عليهما وجلبهما للعدالة.

وبيّن أن عملية أخرى نجحت في تفكيك خلية تابعة لـ"داعش" تسمى "خلية القعقاع"، وجاءت بالتنسيق مع جهاز أسايش كردستان في محافظة السليمانية.

ولفت إلى أن قوات الأمن اعتقلت قياديين بارزين في التنظيم هما "أبو علي" ويشغل منصب أمر مفرزة عسكرية، و"أبو خنساء" الذي يشغل منصب أمر مفرزة الدفاع الجوي في "داعش".

وأفاد الجهاز بأن قوات الأمن فككت شبكة إرهابية مكونة من ستة عناصر، خلال عملية نوعية في محافظة الأنبار، وأحبطت عملية تفجير أبراج طاقة في ديالى بعد اعتقال عنصر ينتمي للتنظيم كان يحاول تنفيذ العملية، فضلاً عن اعتقال عنصر في التنظيم في صلاح الدين.

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بالصور.. العراق يعتقل 14 "داعشياً" بينهم قياديون بارزون
سبق

اعتقل جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، اليوم الأربعاء، 14 عنصراً من تنظيم "داعش"، بينهم قياديون بارزون، خلال عمليات منسقة شملت عدة محافظات عراقية.

وأوضح الجهاز في بيان نشر على حسابه في "فيسبوك" أن العملية مثّلت ضربة كبرى لتنظيم "داعش" الإرهابي في العراق، وبدأت بالقبض على قيادي في التنظيم يكنى "أبو معاذ" في بغداد.

وأضاف أن المعتقل اعترف بوجود وكر إرهابي في منزل مُهدم داخل منطقة اللطيفة جنوب بغداد، عثر فيه على مواد متفجرة ووثائق لعُنصرين إرهابيين تمكن من خلالها جهاز مكافحة الإرهاب من التعرف عليهما وجلبهما للعدالة.

وبيّن أن عملية أخرى نجحت في تفكيك خلية تابعة لـ"داعش" تسمى "خلية القعقاع"، وجاءت بالتنسيق مع جهاز أسايش كردستان في محافظة السليمانية.

ولفت إلى أن قوات الأمن اعتقلت قياديين بارزين في التنظيم هما "أبو علي" ويشغل منصب أمر مفرزة عسكرية، و"أبو خنساء" الذي يشغل منصب أمر مفرزة الدفاع الجوي في "داعش".

وأفاد الجهاز بأن قوات الأمن فككت شبكة إرهابية مكونة من ستة عناصر، خلال عملية نوعية في محافظة الأنبار، وأحبطت عملية تفجير أبراج طاقة في ديالى بعد اعتقال عنصر ينتمي للتنظيم كان يحاول تنفيذ العملية، فضلاً عن اعتقال عنصر في التنظيم في صلاح الدين.

28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442
04:20 PM

بالصور.. العراق يعتقل 14 "داعشياً" بينهم قياديون بارزون

سلسلة عمليات منسقة شملت عدة محافظات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعتقل جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، اليوم الأربعاء، 14 عنصراً من تنظيم "داعش"، بينهم قياديون بارزون، خلال عمليات منسقة شملت عدة محافظات عراقية.

وأوضح الجهاز في بيان نشر على حسابه في "فيسبوك" أن العملية مثّلت ضربة كبرى لتنظيم "داعش" الإرهابي في العراق، وبدأت بالقبض على قيادي في التنظيم يكنى "أبو معاذ" في بغداد.

وأضاف أن المعتقل اعترف بوجود وكر إرهابي في منزل مُهدم داخل منطقة اللطيفة جنوب بغداد، عثر فيه على مواد متفجرة ووثائق لعُنصرين إرهابيين تمكن من خلالها جهاز مكافحة الإرهاب من التعرف عليهما وجلبهما للعدالة.

وبيّن أن عملية أخرى نجحت في تفكيك خلية تابعة لـ"داعش" تسمى "خلية القعقاع"، وجاءت بالتنسيق مع جهاز أسايش كردستان في محافظة السليمانية.

ولفت إلى أن قوات الأمن اعتقلت قياديين بارزين في التنظيم هما "أبو علي" ويشغل منصب أمر مفرزة عسكرية، و"أبو خنساء" الذي يشغل منصب أمر مفرزة الدفاع الجوي في "داعش".

وأفاد الجهاز بأن قوات الأمن فككت شبكة إرهابية مكونة من ستة عناصر، خلال عملية نوعية في محافظة الأنبار، وأحبطت عملية تفجير أبراج طاقة في ديالى بعد اعتقال عنصر ينتمي للتنظيم كان يحاول تنفيذ العملية، فضلاً عن اعتقال عنصر في التنظيم في صلاح الدين.

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