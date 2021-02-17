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تحويل مسار الحركة المرورية من الواجهة البحرية إلى طرق بديلة بجدة

"المرور" أصدر تنبيهاً للسائقين وضح فيه السبب: بسبب ارتفاع أمواج البحر

أعلن مرور محافظة جدة عن تحويل مسار الحركة المرورية من الواجهة البحرية إلى طرق بديلة.

وتفصيلاً، قالت إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي على "تويتر": إن مرور جدة ينبه بتحويل مسار الحركة المرورية من الواجهة البحرية إلى طرق بديلة.

ونبّه "المرور" قائدي وقائدات المركبات بتحويل مسار الحركة من الواجهة البحرية إلى طريق بديلة؛ بسبب ارتفاع أمواج البحر.

مرور محافظة جدة الواجهة البحرية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تحويل مسار الحركة المرورية من الواجهة البحرية إلى طرق بديلة بجدة
سبق

أعلن مرور محافظة جدة عن تحويل مسار الحركة المرورية من الواجهة البحرية إلى طرق بديلة.

وتفصيلاً، قالت إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي على "تويتر": إن مرور جدة ينبه بتحويل مسار الحركة المرورية من الواجهة البحرية إلى طرق بديلة.

ونبّه "المرور" قائدي وقائدات المركبات بتحويل مسار الحركة من الواجهة البحرية إلى طريق بديلة؛ بسبب ارتفاع أمواج البحر.

17 فبراير 2021 - 5 رجب 1442
03:08 PM

تحويل مسار الحركة المرورية من الواجهة البحرية إلى طرق بديلة بجدة

"المرور" أصدر تنبيهاً للسائقين وضح فيه السبب: بسبب ارتفاع أمواج البحر

A A A
سعود الدعجاني - جدة
0
787

أعلن مرور محافظة جدة عن تحويل مسار الحركة المرورية من الواجهة البحرية إلى طرق بديلة.

وتفصيلاً، قالت إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي على "تويتر": إن مرور جدة ينبه بتحويل مسار الحركة المرورية من الواجهة البحرية إلى طرق بديلة.

ونبّه "المرور" قائدي وقائدات المركبات بتحويل مسار الحركة من الواجهة البحرية إلى طريق بديلة؛ بسبب ارتفاع أمواج البحر.

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