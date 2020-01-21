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عمره 75 عامًا .. أكبر محترف في العالم يلعب بالدوري المصري

قال: مركزي مهاجم وعصام الحضري في عمر ابني

استقبل الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم أكبر محترف في العالم، ويدعى عز الدين بهادر وعمره 75 عامًا لاستكمال إجراءات التسجيل الخاصة به خلال فترة القيد الشتوية الحالية.

جاء ذلك بعدما وقع اللاعب لنادي 6 أكتوبر ضمن أندية القسم الثالث بمحافظة الجيزة غرب العاصمة القاهرة.

من جانبه كشف بهادر بحسب ما ذكره اليوم السابع عن مركزه داخل الملعب بقوله: "مركزي مهاجم وعصام الحضري في عمر ابني، وأمتلك مهارة ليس مثل شاب في العشرينات ولكنها موجودة".

ويستعد عز الدين لدخول موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية مع بدء مشاركته مع ناديه في المباريات التي دعي لها مندوبو الموسوعة.

عز الدين بهادر

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عمره 75 عامًا .. أكبر محترف في العالم يلعب بالدوري المصري
سبق

استقبل الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم أكبر محترف في العالم، ويدعى عز الدين بهادر وعمره 75 عامًا لاستكمال إجراءات التسجيل الخاصة به خلال فترة القيد الشتوية الحالية.

جاء ذلك بعدما وقع اللاعب لنادي 6 أكتوبر ضمن أندية القسم الثالث بمحافظة الجيزة غرب العاصمة القاهرة.

من جانبه كشف بهادر بحسب ما ذكره اليوم السابع عن مركزه داخل الملعب بقوله: "مركزي مهاجم وعصام الحضري في عمر ابني، وأمتلك مهارة ليس مثل شاب في العشرينات ولكنها موجودة".

ويستعد عز الدين لدخول موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية مع بدء مشاركته مع ناديه في المباريات التي دعي لها مندوبو الموسوعة.

21 يناير 2020 - 26 جمادى الأول 1441
07:04 PM

عمره 75 عامًا .. أكبر محترف في العالم يلعب بالدوري المصري

قال: مركزي مهاجم وعصام الحضري في عمر ابني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,889

استقبل الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم أكبر محترف في العالم، ويدعى عز الدين بهادر وعمره 75 عامًا لاستكمال إجراءات التسجيل الخاصة به خلال فترة القيد الشتوية الحالية.

جاء ذلك بعدما وقع اللاعب لنادي 6 أكتوبر ضمن أندية القسم الثالث بمحافظة الجيزة غرب العاصمة القاهرة.

من جانبه كشف بهادر بحسب ما ذكره اليوم السابع عن مركزه داخل الملعب بقوله: "مركزي مهاجم وعصام الحضري في عمر ابني، وأمتلك مهارة ليس مثل شاب في العشرينات ولكنها موجودة".

ويستعد عز الدين لدخول موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية مع بدء مشاركته مع ناديه في المباريات التي دعي لها مندوبو الموسوعة.

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70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
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53.8 مليار

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