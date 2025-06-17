"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة

تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وارتفاع الأمواج في ينبع وبدر

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- لهذا اليوم، تضمن نشاطاً للرياح السطحية وأتربة مثارة، وتدنياً في مدى الرؤية وارتفاع الأمواج في محافظتَي ينبع وبدر.

وبينت أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً وتستمر حتى الثامنة مساءً.