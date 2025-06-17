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"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة

تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وارتفاع الأمواج في ينبع وبدر

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- لهذا اليوم، تضمن نشاطاً للرياح السطحية وأتربة مثارة، وتدنياً في مدى الرؤية وارتفاع الأمواج في محافظتَي ينبع وبدر.

وبينت أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً وتستمر حتى الثامنة مساءً.

حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة
سبق

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- لهذا اليوم، تضمن نشاطاً للرياح السطحية وأتربة مثارة، وتدنياً في مدى الرؤية وارتفاع الأمواج في محافظتَي ينبع وبدر.

وبينت أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً وتستمر حتى الثامنة مساءً.

17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441
09:05 AM

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة

تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وارتفاع الأمواج في ينبع وبدر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- لهذا اليوم، تضمن نشاطاً للرياح السطحية وأتربة مثارة، وتدنياً في مدى الرؤية وارتفاع الأمواج في محافظتَي ينبع وبدر.

وبينت أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً وتستمر حتى الثامنة مساءً.

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