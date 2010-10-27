أصدر وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات الدكتور حمد آل الشيخ قراراً بتكليف الدكتور حمدي بن حميد المرامحي، وكيلاً لجامعة طيبة للدراسات العليا والبحث العلمي لمدة ثلاث سنوات.
وزير التعليم يصدر قراراً بتعيين "المرامحي" وكيلاً لجامعة طيبة
أصدر وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات الدكتور حمد آل الشيخ قراراً بتكليف الدكتور حمدي بن حميد المرامحي، وكيلاً لجامعة طيبة للدراسات العليا والبحث العلمي لمدة ثلاث سنوات.
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وزير التعليم يصدر قراراً بتعيين "المرامحي" وكيلاً لجامعة طيبةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-10-27
أصدر وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات الدكتور حمد آل الشيخ قراراً بتكليف الدكتور حمدي بن حميد المرامحي، وكيلاً لجامعة طيبة للدراسات العليا والبحث العلمي لمدة ثلاث سنوات.
27 أكتوبر 2020 - 10 ربيع الأول 1442
12:00 AM
وزير التعليم يصدر قراراً بتعيين "المرامحي" وكيلاً لجامعة طيبة
أصدر وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات الدكتور حمد آل الشيخ قراراً بتكليف الدكتور حمدي بن حميد المرامحي، وكيلاً لجامعة طيبة للدراسات العليا والبحث العلمي لمدة ثلاث سنوات.
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