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وزير التعليم يصدر قراراً بتعيين "المرامحي" وكيلاً لجامعة طيبة

أصدر ‫وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات الدكتور حمد آل الشيخ قراراً بتكليف الدكتور حمدي بن حميد المرامحي، وكيلاً لجامعة طيبة للدراسات العليا والبحث العلمي لمدة ثلاث سنوات.

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وزير التعليم يصدر قراراً بتعيين "المرامحي" وكيلاً لجامعة طيبة
سبق

أصدر ‫وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات الدكتور حمد آل الشيخ قراراً بتكليف الدكتور حمدي بن حميد المرامحي، وكيلاً لجامعة طيبة للدراسات العليا والبحث العلمي لمدة ثلاث سنوات.

27 أكتوبر 2020 - 10 ربيع الأول 1442
12:00 AM

وزير التعليم يصدر قراراً بتعيين "المرامحي" وكيلاً لجامعة طيبة

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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أصدر ‫وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات الدكتور حمد آل الشيخ قراراً بتكليف الدكتور حمدي بن حميد المرامحي، وكيلاً لجامعة طيبة للدراسات العليا والبحث العلمي لمدة ثلاث سنوات.

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