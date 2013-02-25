تود صحيفة "سبق" الإلكترونية أن تنوه إلى أن الخبر المنشور بها بعنوان "معهد المباحث العامة يعلن نتائج القبول المبدئي للرتب العسكرية رقيب . عريف جندي" هو خبر غير دقيق، ولم يؤخذ من مصادره الرسمية .
تنويه واعتذار .. خبر إعلان نتائج القبول المبدئي لمعهد المباحث العامة غير دقيق
تود صحيفة "سبق" الإلكترونية أن تنوه إلى أن الخبر المنشور بها بعنوان "معهد المباحث العامة يعلن نتائج القبول المبدئي للرتب العسكرية رقيب . عريف جندي" هو خبر غير دقيق، ولم يؤخذ من مصادره الرسمية .
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تنويه واعتذار .. خبر إعلان نتائج القبول المبدئي لمعهد المباحث العامة غير دقيقصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-02-24
24 فبراير 2021 - 12 رجب 1442
11:48 PM
تنويه واعتذار .. خبر إعلان نتائج القبول المبدئي لمعهد المباحث العامة غير دقيق
تود صحيفة "سبق" الإلكترونية أن تنوه إلى أن الخبر المنشور بها بعنوان "معهد المباحث العامة يعلن نتائج القبول المبدئي للرتب العسكرية رقيب . عريف جندي" هو خبر غير دقيق، ولم يؤخذ من مصادره الرسمية .
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