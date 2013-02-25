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تنويه واعتذار .. خبر إعلان نتائج القبول المبدئي لمعهد المباحث العامة غير دقيق

تود صحيفة "سبق" الإلكترونية أن تنوه إلى أن الخبر المنشور بها بعنوان "معهد المباحث العامة يعلن نتائج القبول المبدئي للرتب العسكرية رقيب . عريف جندي" هو خبر غير دقيق، ولم يؤخذ من مصادره الرسمية .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تنويه واعتذار .. خبر إعلان نتائج القبول المبدئي لمعهد المباحث العامة غير دقيق
سبق

تود صحيفة "سبق" الإلكترونية أن تنوه إلى أن الخبر المنشور بها بعنوان "معهد المباحث العامة يعلن نتائج القبول المبدئي للرتب العسكرية رقيب . عريف جندي" هو خبر غير دقيق، ولم يؤخذ من مصادره الرسمية .

24 فبراير 2021 - 12 رجب 1442
11:48 PM

تنويه واعتذار .. خبر إعلان نتائج القبول المبدئي لمعهد المباحث العامة غير دقيق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,099

تود صحيفة "سبق" الإلكترونية أن تنوه إلى أن الخبر المنشور بها بعنوان "معهد المباحث العامة يعلن نتائج القبول المبدئي للرتب العسكرية رقيب . عريف جندي" هو خبر غير دقيق، ولم يؤخذ من مصادره الرسمية .

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