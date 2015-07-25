النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الطائف.. أكثر من 3 آلاف جولة رقابية تضبط 60 تجاوزاً خلال إجازة العيد

الأمانة نفّذتها وتهدف إلى رفع كفاءة المنتجات والمعروضات والتأكّد من الاشتراطات

دعمت الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة الطائف، أعمال الرقابة البلدية على المرافق الغذائية والتجارية بجولات مكثفة تهدف إلى رفع كفاءة المنتجات والمعروضات، إذ نفّذت فرق الإدارة أكثر من 3000 جولة رقابية بنطاق البلديات الفرعية.

وأوضحت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية، أن فرق الإدارة دعمت جهود البلديات الفرعية بالجولات التي شملت جميع الأنشطة ذات العلاقة بالمستهلك، والتأكّد من تطبيقها الاشتراطات الصحية، وتوفير الشهادات الصحية للعاملين، ونظافة بيئة التحضير مع امتثال الأنشطة بالإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وشملت الجولات الرقابية أرجاء المحافظة والمواقع السياحية في الهدا والشفا، ومواقيت الحج والعمرة (قرن المنازل، ووادي محرم)، وغرب وشرق وجنوب الطائف والسيل الصغير والكبير، ضمن خطط الأمانة للرقابة الصحية المكثفة.

وأسفرت الحملات الرقابية عن ضبط 60 تجاوزاً صحياً بأنشطة غذائية مختلفة، وتم تطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحق المخالفين، كما تم إدراجهم ضمن برنامج جولات المتابعة للبلدية الفرعية المختصة لضمان التزامها بتصحيح المخالفات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الطائف.. أكثر من 3 آلاف جولة رقابية تضبط 60 تجاوزاً خلال إجازة العيد
سبق

دعمت الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة الطائف، أعمال الرقابة البلدية على المرافق الغذائية والتجارية بجولات مكثفة تهدف إلى رفع كفاءة المنتجات والمعروضات، إذ نفّذت فرق الإدارة أكثر من 3000 جولة رقابية بنطاق البلديات الفرعية.

وأوضحت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية، أن فرق الإدارة دعمت جهود البلديات الفرعية بالجولات التي شملت جميع الأنشطة ذات العلاقة بالمستهلك، والتأكّد من تطبيقها الاشتراطات الصحية، وتوفير الشهادات الصحية للعاملين، ونظافة بيئة التحضير مع امتثال الأنشطة بالإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وشملت الجولات الرقابية أرجاء المحافظة والمواقع السياحية في الهدا والشفا، ومواقيت الحج والعمرة (قرن المنازل، ووادي محرم)، وغرب وشرق وجنوب الطائف والسيل الصغير والكبير، ضمن خطط الأمانة للرقابة الصحية المكثفة.

وأسفرت الحملات الرقابية عن ضبط 60 تجاوزاً صحياً بأنشطة غذائية مختلفة، وتم تطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحق المخالفين، كما تم إدراجهم ضمن برنامج جولات المتابعة للبلدية الفرعية المختصة لضمان التزامها بتصحيح المخالفات.

25 يوليو 2021 - 15 ذو الحجة 1442
12:14 PM

الطائف.. أكثر من 3 آلاف جولة رقابية تضبط 60 تجاوزاً خلال إجازة العيد

الأمانة نفّذتها وتهدف إلى رفع كفاءة المنتجات والمعروضات والتأكّد من الاشتراطات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
0
173

دعمت الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة الطائف، أعمال الرقابة البلدية على المرافق الغذائية والتجارية بجولات مكثفة تهدف إلى رفع كفاءة المنتجات والمعروضات، إذ نفّذت فرق الإدارة أكثر من 3000 جولة رقابية بنطاق البلديات الفرعية.

وأوضحت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية، أن فرق الإدارة دعمت جهود البلديات الفرعية بالجولات التي شملت جميع الأنشطة ذات العلاقة بالمستهلك، والتأكّد من تطبيقها الاشتراطات الصحية، وتوفير الشهادات الصحية للعاملين، ونظافة بيئة التحضير مع امتثال الأنشطة بالإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وشملت الجولات الرقابية أرجاء المحافظة والمواقع السياحية في الهدا والشفا، ومواقيت الحج والعمرة (قرن المنازل، ووادي محرم)، وغرب وشرق وجنوب الطائف والسيل الصغير والكبير، ضمن خطط الأمانة للرقابة الصحية المكثفة.

وأسفرت الحملات الرقابية عن ضبط 60 تجاوزاً صحياً بأنشطة غذائية مختلفة، وتم تطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحق المخالفين، كما تم إدراجهم ضمن برنامج جولات المتابعة للبلدية الفرعية المختصة لضمان التزامها بتصحيح المخالفات.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,088
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,152
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,480
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,969

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

إسماعيل.. كما تدين تُدان

إسماعيل.. كما تدين تُدان

عبدالغني الشيخ
سند المواطن

سند المواطن

ماجد البريكان
إنسان مرة في السنة

إنسان مرة في السنة

مها الجبر
الذكاءُ يزدادُ قُوَّةً!!

الذكاءُ يزدادُ قُوَّةً!!

عبدالمحسن الحارثي
العيد والمرح والتغيير

العيد والمرح والتغيير

غسان محمد عسيلان
للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

بندر مغرم الشهري
المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

علي آل شرمة
فواتير المياه.. إلى أين؟!

فواتير المياه.. إلى أين؟!

ماجد البريكان
لبيك اللهم لبيك

لبيك اللهم لبيك

محمد الحيدر
{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

مها الجبر
مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

فهد البكر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة