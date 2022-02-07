النصر يطالب بطاقم حكام أجانب لموقعة الهلال .. في الكأس

طالبت إدارة نادي النصر، بإسناد مباراة فريقها الكروي الأول، أمام غريمهم التقليدي الهلال، في دور ربع نهائي كأس الملك، لطاقم حكام أجانب، بحسب صحيفة «الرياضية».

ويلتقي النصر نظيره الهلال، في 21 فبراير الجاري على «ملعب مرسول بارك» في جامعة الملك سعود بالرياض، في قمة مبكرة خلال مسابقة الكأس.