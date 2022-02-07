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النصر يطالب بطاقم حكام أجانب لموقعة الهلال .. في الكأس

طالبت إدارة نادي النصر، بإسناد مباراة فريقها الكروي الأول، أمام غريمهم التقليدي الهلال، في دور ربع نهائي كأس الملك، لطاقم حكام أجانب، بحسب صحيفة «الرياضية».

ويلتقي النصر نظيره الهلال، في 21 فبراير الجاري على «ملعب مرسول بارك» في جامعة الملك سعود بالرياض، في قمة مبكرة خلال مسابقة الكأس.

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النصر يطالب بطاقم حكام أجانب لموقعة الهلال .. في الكأس
سبق

طالبت إدارة نادي النصر، بإسناد مباراة فريقها الكروي الأول، أمام غريمهم التقليدي الهلال، في دور ربع نهائي كأس الملك، لطاقم حكام أجانب، بحسب صحيفة «الرياضية».

ويلتقي النصر نظيره الهلال، في 21 فبراير الجاري على «ملعب مرسول بارك» في جامعة الملك سعود بالرياض، في قمة مبكرة خلال مسابقة الكأس.

07 فبراير 2022 - 6 رجب 1443
08:55 PM

النصر يطالب بطاقم حكام أجانب لموقعة الهلال .. في الكأس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,391

طالبت إدارة نادي النصر، بإسناد مباراة فريقها الكروي الأول، أمام غريمهم التقليدي الهلال، في دور ربع نهائي كأس الملك، لطاقم حكام أجانب، بحسب صحيفة «الرياضية».

ويلتقي النصر نظيره الهلال، في 21 فبراير الجاري على «ملعب مرسول بارك» في جامعة الملك سعود بالرياض، في قمة مبكرة خلال مسابقة الكأس.

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200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,477
142 مليون ..

142 مليون ..

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15,285
201,250 سيارة ..

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