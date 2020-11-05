النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رئيس مركز الموسم "العمري" يطلع على خطة جمعية التنمية

أشاد بجهود مجلس إدارة الجمعية وخاصة خلال فترة جائحة كورونا

اجتمع رئيس مركز الموسم الدكتور خفير بن زارع العمري، برئيس ومنسوبي جمعية التنمية الاجتماعية بالموسم، وفي بداية اللقاء عبر رئيس المركز عن شكره لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية على جهودهم الملموسة خلال الفترة الماضية وخاصة فترة جائحة كورونا.

وأشار إلى أهمية تطوير العمل وتفعيل دور الجمعية التنموي في خدمة المجتمع, في ظل الدعم المتواصل لمختلف القطاعات من القيادة الرشيدة لتقديم أفضل الخدمات عبر كوادر عالية الهمة, قادرة على تحقيق الأهداف المرجوة.

حيث تم استعراض ما تم إنجازه منذ تأسيس الجمعية، وإطلاعه على الخطة والمشاريع القادمة للجمعية.

وفي ختام اللقاء، قدم رئيس مركز الموسم خطاب شكر لرئيس الجمعية.

من جهته، قدم رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الاجتماعية بالموسم يحيى محمد مرير وأعضاء المجلس شكرهم لرئيس مركز الموسم على الاستقبال، مؤكداً حرصه وكافة أعضاء المجلس على العمل المتواصل لتحقيق التقدم في كافة مجالاتها المرتبطة بالمسؤولية الاجتماعية وتفعيلها.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
رئيس مركز الموسم "العمري" يطلع على خطة جمعية التنمية
سبق

اجتمع رئيس مركز الموسم الدكتور خفير بن زارع العمري، برئيس ومنسوبي جمعية التنمية الاجتماعية بالموسم، وفي بداية اللقاء عبر رئيس المركز عن شكره لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية على جهودهم الملموسة خلال الفترة الماضية وخاصة فترة جائحة كورونا.

وأشار إلى أهمية تطوير العمل وتفعيل دور الجمعية التنموي في خدمة المجتمع, في ظل الدعم المتواصل لمختلف القطاعات من القيادة الرشيدة لتقديم أفضل الخدمات عبر كوادر عالية الهمة, قادرة على تحقيق الأهداف المرجوة.

حيث تم استعراض ما تم إنجازه منذ تأسيس الجمعية، وإطلاعه على الخطة والمشاريع القادمة للجمعية.

وفي ختام اللقاء، قدم رئيس مركز الموسم خطاب شكر لرئيس الجمعية.

من جهته، قدم رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الاجتماعية بالموسم يحيى محمد مرير وأعضاء المجلس شكرهم لرئيس مركز الموسم على الاستقبال، مؤكداً حرصه وكافة أعضاء المجلس على العمل المتواصل لتحقيق التقدم في كافة مجالاتها المرتبطة بالمسؤولية الاجتماعية وتفعيلها.

05 نوفمبر 2020 - 19 ربيع الأول 1442
11:08 PM

رئيس مركز الموسم "العمري" يطلع على خطة جمعية التنمية

أشاد بجهود مجلس إدارة الجمعية وخاصة خلال فترة جائحة كورونا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
0
151

اجتمع رئيس مركز الموسم الدكتور خفير بن زارع العمري، برئيس ومنسوبي جمعية التنمية الاجتماعية بالموسم، وفي بداية اللقاء عبر رئيس المركز عن شكره لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية على جهودهم الملموسة خلال الفترة الماضية وخاصة فترة جائحة كورونا.

وأشار إلى أهمية تطوير العمل وتفعيل دور الجمعية التنموي في خدمة المجتمع, في ظل الدعم المتواصل لمختلف القطاعات من القيادة الرشيدة لتقديم أفضل الخدمات عبر كوادر عالية الهمة, قادرة على تحقيق الأهداف المرجوة.

حيث تم استعراض ما تم إنجازه منذ تأسيس الجمعية، وإطلاعه على الخطة والمشاريع القادمة للجمعية.

وفي ختام اللقاء، قدم رئيس مركز الموسم خطاب شكر لرئيس الجمعية.

من جهته، قدم رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الاجتماعية بالموسم يحيى محمد مرير وأعضاء المجلس شكرهم لرئيس مركز الموسم على الاستقبال، مؤكداً حرصه وكافة أعضاء المجلس على العمل المتواصل لتحقيق التقدم في كافة مجالاتها المرتبطة بالمسؤولية الاجتماعية وتفعيلها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,561
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,893
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,961
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,047

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

محمد الرطيان
قطر ولعنة الازدواجية..!

قطر ولعنة الازدواجية..!

ابتسام منصور القحطاني
احذروا.. إنهم يكذبون

احذروا.. إنهم يكذبون

أفنان آل زايد
تسعون دقيقة

تسعون دقيقة

إيمان صالح مطر
نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

غسان محمد عسيلان
مخاطر الاستثمار في تركيا

مخاطر الاستثمار في تركيا

عبدالرحمن المرشد
جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

عبدالغني الشيخ
لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

حسن آل عمير
النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

علي آل شرمة
تحمُّل ضريبة المسكن..!

تحمُّل ضريبة المسكن..!

أحمد عجب
فاكهة الأبجدية-1

فاكهة الأبجدية-1

محمد الرطيان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة