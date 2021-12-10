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استراتيجية تتهيأ.. اعتماد معايير لتقييم لجان "غرفة الأحساء" ومتابعة دورية

عبر ورشة عمل حددت آليات ومقترحات بحضور الرئيس والأعضاء الأمين

أطلقت غرفة الأحساء، مؤخرًا، أعمال لجانها القطاعية في دورتها الجديدة، بورشة عمل تحدّد استراتيجية عمل اللجان وفقًا لمعايير الحوكمة ومؤشرات قياس الأداء وتقويمه ورفع الكفاءة وتعزيز الشفافية، بما يعزّز دورها في تنمية الأنشطة الاقتصادية، ورفع تنافسية قطاع الأعمال، والتزامًا بمتطلبات نظام الغرف ولائحته التنفيذية وبالمواءمة مع التوجهات الاستراتيجية للغرفة واتحاد الغرف ووزارة التجارة ومستهدفات رؤية المملكة 2030.

وخلال الورشة التي نظّمتها الغرفة بفندق الأحساء إنتركونتننتال، بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة والأمين العام ورؤساء وأعضاء اللجان القطاعية بالغرفة، جرى شرح محاور الخطة الاستراتيجية وآلية تنفيذها وتوضيح مؤشرات قياس وتقويم الأداء الربعية لعمل اللجان مع بيان آليات المتابعة الدورية والتدقيق وتأكيد الالتزام والجودة، وتم اعتماد معايير تقييم أداء اللجان وتشكيل لجنة من مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي للمتابعة الدورية فضلًا عن تقديم مقترحات الخطة التشغيلية للفعاليات والمبادرات لعمل اللجان للعام المقبل 2022م.

وتم التأكيد على دور اللجان القطاعية بالغرفة في إثراء بنية العمل التشاركي والمؤسسي للقطاع الخاص ودعم جهود ومبادرات مجلس الإدارة لخدمة وتطوير قطاعات الأعمال بالأحساء، وأهمية تعزيز التنظيم والتنسيق للحدّ من التقاطعات بين عمل اللجان ذات النشاطات المتقاربة، بما يُسهم في تعزيز المسؤولية ورفع الكفاءة في التشغيل وسلامة الإجراءات وتوظيف قدرات الغرفة وتنمية موارد المنطقة ومواكبة التطورات الاقتصادية والتنموية في ظل رؤية 2030.

يُشار إلى أن لجان الغرفة في هذه الدورة، هي 12 لجنة، تُمثّل أغلب الأنشطة والقطاعات الاقتصادية بالأحساء، وتضم 150 شخصًا، وهي: اللجنة الصناعية، لجنة الخدمات اللوجستية، لجنة التعليم، لجنة المطاعم والمقاهي، اللجنة العقارية، لجنة المقاولين، لجنة التنمية الزراعية، لجنة السياحة والترفيه، لجنة ريادة الأعمال، اللجنة التجارية، اللجنة الصحية ولجنة المهن الاستشارية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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استراتيجية تتهيأ.. اعتماد معايير لتقييم لجان "غرفة الأحساء" ومتابعة دورية
سبق

أطلقت غرفة الأحساء، مؤخرًا، أعمال لجانها القطاعية في دورتها الجديدة، بورشة عمل تحدّد استراتيجية عمل اللجان وفقًا لمعايير الحوكمة ومؤشرات قياس الأداء وتقويمه ورفع الكفاءة وتعزيز الشفافية، بما يعزّز دورها في تنمية الأنشطة الاقتصادية، ورفع تنافسية قطاع الأعمال، والتزامًا بمتطلبات نظام الغرف ولائحته التنفيذية وبالمواءمة مع التوجهات الاستراتيجية للغرفة واتحاد الغرف ووزارة التجارة ومستهدفات رؤية المملكة 2030.

وخلال الورشة التي نظّمتها الغرفة بفندق الأحساء إنتركونتننتال، بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة والأمين العام ورؤساء وأعضاء اللجان القطاعية بالغرفة، جرى شرح محاور الخطة الاستراتيجية وآلية تنفيذها وتوضيح مؤشرات قياس وتقويم الأداء الربعية لعمل اللجان مع بيان آليات المتابعة الدورية والتدقيق وتأكيد الالتزام والجودة، وتم اعتماد معايير تقييم أداء اللجان وتشكيل لجنة من مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي للمتابعة الدورية فضلًا عن تقديم مقترحات الخطة التشغيلية للفعاليات والمبادرات لعمل اللجان للعام المقبل 2022م.

وتم التأكيد على دور اللجان القطاعية بالغرفة في إثراء بنية العمل التشاركي والمؤسسي للقطاع الخاص ودعم جهود ومبادرات مجلس الإدارة لخدمة وتطوير قطاعات الأعمال بالأحساء، وأهمية تعزيز التنظيم والتنسيق للحدّ من التقاطعات بين عمل اللجان ذات النشاطات المتقاربة، بما يُسهم في تعزيز المسؤولية ورفع الكفاءة في التشغيل وسلامة الإجراءات وتوظيف قدرات الغرفة وتنمية موارد المنطقة ومواكبة التطورات الاقتصادية والتنموية في ظل رؤية 2030.

يُشار إلى أن لجان الغرفة في هذه الدورة، هي 12 لجنة، تُمثّل أغلب الأنشطة والقطاعات الاقتصادية بالأحساء، وتضم 150 شخصًا، وهي: اللجنة الصناعية، لجنة الخدمات اللوجستية، لجنة التعليم، لجنة المطاعم والمقاهي، اللجنة العقارية، لجنة المقاولين، لجنة التنمية الزراعية، لجنة السياحة والترفيه، لجنة ريادة الأعمال، اللجنة التجارية، اللجنة الصحية ولجنة المهن الاستشارية.

10 ديسمبر 2021 - 6 جمادى الأول 1443
03:11 PM

استراتيجية تتهيأ.. اعتماد معايير لتقييم لجان "غرفة الأحساء" ومتابعة دورية

عبر ورشة عمل حددت آليات ومقترحات بحضور الرئيس والأعضاء الأمين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأحساء
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أطلقت غرفة الأحساء، مؤخرًا، أعمال لجانها القطاعية في دورتها الجديدة، بورشة عمل تحدّد استراتيجية عمل اللجان وفقًا لمعايير الحوكمة ومؤشرات قياس الأداء وتقويمه ورفع الكفاءة وتعزيز الشفافية، بما يعزّز دورها في تنمية الأنشطة الاقتصادية، ورفع تنافسية قطاع الأعمال، والتزامًا بمتطلبات نظام الغرف ولائحته التنفيذية وبالمواءمة مع التوجهات الاستراتيجية للغرفة واتحاد الغرف ووزارة التجارة ومستهدفات رؤية المملكة 2030.

وخلال الورشة التي نظّمتها الغرفة بفندق الأحساء إنتركونتننتال، بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة والأمين العام ورؤساء وأعضاء اللجان القطاعية بالغرفة، جرى شرح محاور الخطة الاستراتيجية وآلية تنفيذها وتوضيح مؤشرات قياس وتقويم الأداء الربعية لعمل اللجان مع بيان آليات المتابعة الدورية والتدقيق وتأكيد الالتزام والجودة، وتم اعتماد معايير تقييم أداء اللجان وتشكيل لجنة من مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي للمتابعة الدورية فضلًا عن تقديم مقترحات الخطة التشغيلية للفعاليات والمبادرات لعمل اللجان للعام المقبل 2022م.

وتم التأكيد على دور اللجان القطاعية بالغرفة في إثراء بنية العمل التشاركي والمؤسسي للقطاع الخاص ودعم جهود ومبادرات مجلس الإدارة لخدمة وتطوير قطاعات الأعمال بالأحساء، وأهمية تعزيز التنظيم والتنسيق للحدّ من التقاطعات بين عمل اللجان ذات النشاطات المتقاربة، بما يُسهم في تعزيز المسؤولية ورفع الكفاءة في التشغيل وسلامة الإجراءات وتوظيف قدرات الغرفة وتنمية موارد المنطقة ومواكبة التطورات الاقتصادية والتنموية في ظل رؤية 2030.

يُشار إلى أن لجان الغرفة في هذه الدورة، هي 12 لجنة، تُمثّل أغلب الأنشطة والقطاعات الاقتصادية بالأحساء، وتضم 150 شخصًا، وهي: اللجنة الصناعية، لجنة الخدمات اللوجستية، لجنة التعليم، لجنة المطاعم والمقاهي، اللجنة العقارية، لجنة المقاولين، لجنة التنمية الزراعية، لجنة السياحة والترفيه، لجنة ريادة الأعمال، اللجنة التجارية، اللجنة الصحية ولجنة المهن الاستشارية.

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