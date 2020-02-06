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التراشق لم ينتهِ بعد.."بيلوسي": أصلي بقوة لأجل "ترامب" لأنه ضل الطريق

أعربت عن خوفها على الدستور والقيم الأمريكية

ذكرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، اليوم (الخميس)، أنها "تصلي بقوة من أجل الرئيس دونالد ترامب؛ لأنه ضل عن الطريق على حد قولها، في مؤشر على استمرار التراشق الكلامي بينهما.

ووفقًا لـ"رويترز"، أشارت "بيلوسي" مجددًا إلى أنها تصلي من أجل "ترامب"، بعد ساعات من قوله خلال مراسم إفطار الصلاة: "إنه لا يحب الناس الذين يقولون .. أصلي من أجلك.. بينما يعلمون أن ذلك غير صحيح".

وأعربت رئيسة مجلس النواب عن خوفها على الدستور الأمريكي والقيم الأمريكية.

نانسي بيلوسي دونالد ترامب

الرئيسية/ أخبار العالم

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التراشق لم ينتهِ بعد.."بيلوسي": أصلي بقوة لأجل "ترامب" لأنه ضل الطريق
سبق

ذكرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، اليوم (الخميس)، أنها "تصلي بقوة من أجل الرئيس دونالد ترامب؛ لأنه ضل عن الطريق على حد قولها، في مؤشر على استمرار التراشق الكلامي بينهما.

ووفقًا لـ"رويترز"، أشارت "بيلوسي" مجددًا إلى أنها تصلي من أجل "ترامب"، بعد ساعات من قوله خلال مراسم إفطار الصلاة: "إنه لا يحب الناس الذين يقولون .. أصلي من أجلك.. بينما يعلمون أن ذلك غير صحيح".

وأعربت رئيسة مجلس النواب عن خوفها على الدستور الأمريكي والقيم الأمريكية.

06 فبراير 2020 - 12 جمادى الآخر 1441
09:31 PM

التراشق لم ينتهِ بعد.."بيلوسي": أصلي بقوة لأجل "ترامب" لأنه ضل الطريق

أعربت عن خوفها على الدستور والقيم الأمريكية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,041

ذكرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، اليوم (الخميس)، أنها "تصلي بقوة من أجل الرئيس دونالد ترامب؛ لأنه ضل عن الطريق على حد قولها، في مؤشر على استمرار التراشق الكلامي بينهما.

ووفقًا لـ"رويترز"، أشارت "بيلوسي" مجددًا إلى أنها تصلي من أجل "ترامب"، بعد ساعات من قوله خلال مراسم إفطار الصلاة: "إنه لا يحب الناس الذين يقولون .. أصلي من أجلك.. بينما يعلمون أن ذلك غير صحيح".

وأعربت رئيسة مجلس النواب عن خوفها على الدستور الأمريكي والقيم الأمريكية.

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