"الصحة" تطلق خدمة سريعة لإنقاذ الحياة على مدار الساعة

أطلقت وزارة الصحة مساء اليوم السبت خدمة جديدة، تختص بإنقاذ الحياة، وذلك عبر خط يعمل على مدار الساعة، يتكون من فريق عمل متخصص واستشاريين من مختلف التخصصات الطبية؛ بهدف حفظ حياة المرضى.



وتواصل "الصحة" عبر هذه الخدمة تقديم خدماتها على المستوى الوطني للمنشآت الصحية في جميع القطاعات الحكومية والخاصة، وذلك على مدار الساعة.



وتشمل الخدمات التي يقدمها التوجيه الطبي للممارسين الصحيين، والقبول والتنسيق لحالات إنقاذ الحياة، واستشارات السموم للممارسين الصحيين وللمجتمع.



ويتلقى أخصائيو "خط إنقاذ الحياة" المكالمات، ويتم فرزها وتوجيهها للطبيب الاستشاري المناوب بحسب التخصص المطلوب؛ وذلك لضمان الوصول إلى أفضل قرار طبي في زمن قياسي، إضافة إلى متابعة سير عملية نقل المرضى المقبولين حتى الوصول إلى المنشأة المنقول إليها.



ويضم فريق العمل الحالي عددًا كبيرًا من التخصصات الطبية التي تشمل 12 تخصصًا فرعيًّا ودقيقًا، ومسارات خاصة.



وقالت "الصحة" إن معدل خدمات خط إنقاذ الحياة يصل إلى 70 ألف اتصال، يتم التجاوب معها سنويًّا، بينما يتم نقل أكثر من 18 ألف حالة سنويًّا إلى المستشفيات التخصصية.



وقد بلغ مجموع الخدمات المقدمة من "خط إنقاذ الحياة" 66322 خدمة، وذلك خلال عام 2021م، فيما تم تسجيل 8192 متابعة لحالة المريض بعد 24 ساعة من تلقي الخدمة.



وبلغ إجمالي الاستشارات الحرجة 32246 استشارة، تم نقل 23590 منها كحالة إنقاذ حياة، و8656 حالة تم متابعة علاجها في المستشفى نفسه، فيما بلغ إجمالي استشارات السموم 34076 حالة، منها 13761 حالة استشارات سموم في المستشفيات، و20316 حالة سموم من المجتمع.



وفيما يتعلق بحالات خدمة الأيكمو (الأكسجة الغشائية خارج الجسم) فقد بلغ إجمالي الاستشارات 550 حالة، منها 473 حالة تم متابعة علاجها في المنشأة نفسها، و77 حالات تم نقلها إلى منشآت أخرى.