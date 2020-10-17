النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 359 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 370 خلال الـ24 ساعة الماضية

الدمام.. البدء في استخدام حاويات النفايات الذكية

لتحسين المشهد البصري وتحقيق الأهداف البيئية

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن بدء بلدية وسط الدمام في استخدام حاوية النفايات الذكية التي تعمل بالطاقة الشمسية، وسعتها ١٧٠٠ لتر، بالإضافة إلى مكبس داخلي يدعم كفاءة الحاويات ويرفع معدل استيعابها إلى 360 لتراً، وذلك في إطار جهود تحقيق متطلبات الأهداف البيئية.

وأشار رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبد الله بن سند الشمري، إلى أن البلدية بدأت باستخدام الحاوية الذكية كنموذج أولي، حيث سيتم استخدام نوعين من الحاويات الذكية والمخفية (Smart and hidden containers).

وقال: الحاويات الذكية Smart containers تعمل بالطاقة الشمسية وتأتي بسعة 1700 لتر مزودة باثنين من اللوائح الشمسية تدعم الشحن، وبوابات تفتح تلقائياً بواسطة حساسات كهروضوئية وتغلق بشكل تلقائي بعد 10 ثوانٍ.

وأضاف: تم تصميم الحاوية لتعمل بطاقة شحن تدوم لمدة 30 يومًا في حال عدم تعرضها للشمس، واللوحات الشمسية توفر الطاقة اللازمة لتشغيل الضاغط؛ مما يسمح لهذه الحاويات بالقدرة على ضغط النفايات ثماني مرات لتقليص حجمها.

وأردف "الشمري": بلدية وسط الدمام لديها خطة مستقبلية طموحة هادفة لتوزيع الحاويات الذكية على نطاق واسع في المدينة، لتشمل شوارع مهمة ومناطق رئيسة خلال الفترة القادمة.

وتابع: الحاويات المخفية hidden containers هي حاويات هيدروليكية تسهم في المحافظة على الصحة العامة والحد من التلوث البيئي والتخلص من الروائح الصادرة من الحاويات التقليدية؛ كونها مخفية تحت الأرض ومناسبة للمنظر العام.

وشدد "الشمري" على أن استخدام حاويات النفايات الذكية يأتي ضمن تخصيص حاويات نفايات توضع في أرصفة ومضامير المشاة والطرقات الرئيسة والمرافق العامة التي تشهد كثافة ارتياد تُسهم في تحسين المشهد الحضري وتمنع التشوهات البصرية التي تُسببها الحاويات الاعتيادية، كما تُحسّن المظهر العام لنقاط تجميع النفايات والمحافظة على البيئة والصورة الجمالية لتلك المواقع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الدمام.. البدء في استخدام حاويات النفايات الذكية
سبق

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن بدء بلدية وسط الدمام في استخدام حاوية النفايات الذكية التي تعمل بالطاقة الشمسية، وسعتها ١٧٠٠ لتر، بالإضافة إلى مكبس داخلي يدعم كفاءة الحاويات ويرفع معدل استيعابها إلى 360 لتراً، وذلك في إطار جهود تحقيق متطلبات الأهداف البيئية.

وأشار رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبد الله بن سند الشمري، إلى أن البلدية بدأت باستخدام الحاوية الذكية كنموذج أولي، حيث سيتم استخدام نوعين من الحاويات الذكية والمخفية (Smart and hidden containers).

وقال: الحاويات الذكية Smart containers تعمل بالطاقة الشمسية وتأتي بسعة 1700 لتر مزودة باثنين من اللوائح الشمسية تدعم الشحن، وبوابات تفتح تلقائياً بواسطة حساسات كهروضوئية وتغلق بشكل تلقائي بعد 10 ثوانٍ.

وأضاف: تم تصميم الحاوية لتعمل بطاقة شحن تدوم لمدة 30 يومًا في حال عدم تعرضها للشمس، واللوحات الشمسية توفر الطاقة اللازمة لتشغيل الضاغط؛ مما يسمح لهذه الحاويات بالقدرة على ضغط النفايات ثماني مرات لتقليص حجمها.

وأردف "الشمري": بلدية وسط الدمام لديها خطة مستقبلية طموحة هادفة لتوزيع الحاويات الذكية على نطاق واسع في المدينة، لتشمل شوارع مهمة ومناطق رئيسة خلال الفترة القادمة.

وتابع: الحاويات المخفية hidden containers هي حاويات هيدروليكية تسهم في المحافظة على الصحة العامة والحد من التلوث البيئي والتخلص من الروائح الصادرة من الحاويات التقليدية؛ كونها مخفية تحت الأرض ومناسبة للمنظر العام.

وشدد "الشمري" على أن استخدام حاويات النفايات الذكية يأتي ضمن تخصيص حاويات نفايات توضع في أرصفة ومضامير المشاة والطرقات الرئيسة والمرافق العامة التي تشهد كثافة ارتياد تُسهم في تحسين المشهد الحضري وتمنع التشوهات البصرية التي تُسببها الحاويات الاعتيادية، كما تُحسّن المظهر العام لنقاط تجميع النفايات والمحافظة على البيئة والصورة الجمالية لتلك المواقع.

17 أكتوبر 2020 - 30 صفر 1442
02:17 PM

الدمام.. البدء في استخدام حاويات النفايات الذكية

لتحسين المشهد البصري وتحقيق الأهداف البيئية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
0
2,198

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن بدء بلدية وسط الدمام في استخدام حاوية النفايات الذكية التي تعمل بالطاقة الشمسية، وسعتها ١٧٠٠ لتر، بالإضافة إلى مكبس داخلي يدعم كفاءة الحاويات ويرفع معدل استيعابها إلى 360 لتراً، وذلك في إطار جهود تحقيق متطلبات الأهداف البيئية.

وأشار رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبد الله بن سند الشمري، إلى أن البلدية بدأت باستخدام الحاوية الذكية كنموذج أولي، حيث سيتم استخدام نوعين من الحاويات الذكية والمخفية (Smart and hidden containers).

وقال: الحاويات الذكية Smart containers تعمل بالطاقة الشمسية وتأتي بسعة 1700 لتر مزودة باثنين من اللوائح الشمسية تدعم الشحن، وبوابات تفتح تلقائياً بواسطة حساسات كهروضوئية وتغلق بشكل تلقائي بعد 10 ثوانٍ.

وأضاف: تم تصميم الحاوية لتعمل بطاقة شحن تدوم لمدة 30 يومًا في حال عدم تعرضها للشمس، واللوحات الشمسية توفر الطاقة اللازمة لتشغيل الضاغط؛ مما يسمح لهذه الحاويات بالقدرة على ضغط النفايات ثماني مرات لتقليص حجمها.

وأردف "الشمري": بلدية وسط الدمام لديها خطة مستقبلية طموحة هادفة لتوزيع الحاويات الذكية على نطاق واسع في المدينة، لتشمل شوارع مهمة ومناطق رئيسة خلال الفترة القادمة.

وتابع: الحاويات المخفية hidden containers هي حاويات هيدروليكية تسهم في المحافظة على الصحة العامة والحد من التلوث البيئي والتخلص من الروائح الصادرة من الحاويات التقليدية؛ كونها مخفية تحت الأرض ومناسبة للمنظر العام.

وشدد "الشمري" على أن استخدام حاويات النفايات الذكية يأتي ضمن تخصيص حاويات نفايات توضع في أرصفة ومضامير المشاة والطرقات الرئيسة والمرافق العامة التي تشهد كثافة ارتياد تُسهم في تحسين المشهد الحضري وتمنع التشوهات البصرية التي تُسببها الحاويات الاعتيادية، كما تُحسّن المظهر العام لنقاط تجميع النفايات والمحافظة على البيئة والصورة الجمالية لتلك المواقع.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,975
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,518
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,019
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,469

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

علي آل شرمة
أيها الريادي كن أسدًا..!

أيها الريادي كن أسدًا..!

حسن آل عمير
واقع التدريب التقني والمهني..!

واقع التدريب التقني والمهني..!

ابتسام منصور القحطاني
المعلِّم عماد النهضة

المعلِّم عماد النهضة

غسان محمد عسيلان
بيوتنا يا وزير الإسكان

بيوتنا يا وزير الإسكان

أفنان آل زايد
لا بطالة مع رؤية 2030

لا بطالة مع رؤية 2030

سارة الجهني
لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

عبدالغني الشيخ
"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

ماجد البريكان
إنها أمي وليست العجوز..!

إنها أمي وليست العجوز..!

حسن آل عمير
الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة