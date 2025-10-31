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وزير الخارجية الأمريكي: أي عنف ضد المتظاهرين السودانيين غير مقبول

شدد على وقوف واشنطن معهم في نضالهم السلمي

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم (السبت): "إن أي عنف ضد المتظاهرين السلميين غير مقبول، وإن قوات الأمن السودانية يجب أن تحترم حقوق الإنسان".

وشدد "بلينكن" في تغريدة على "تويتر"، على أن "الولايات المتحدة تقف بجانب الشعب السوداني في نضاله السلمي من أجل الديمقراطية".

الرئيسية/ أخبار العالم

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وزير الخارجية الأمريكي: أي عنف ضد المتظاهرين السودانيين غير مقبول
سبق

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم (السبت): "إن أي عنف ضد المتظاهرين السلميين غير مقبول، وإن قوات الأمن السودانية يجب أن تحترم حقوق الإنسان".

وشدد "بلينكن" في تغريدة على "تويتر"، على أن "الولايات المتحدة تقف بجانب الشعب السوداني في نضاله السلمي من أجل الديمقراطية".

30 أكتوبر 2021 - 24 ربيع الأول 1443
04:50 PM

وزير الخارجية الأمريكي: أي عنف ضد المتظاهرين السودانيين غير مقبول

شدد على وقوف واشنطن معهم في نضالهم السلمي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم (السبت): "إن أي عنف ضد المتظاهرين السلميين غير مقبول، وإن قوات الأمن السودانية يجب أن تحترم حقوق الإنسان".

وشدد "بلينكن" في تغريدة على "تويتر"، على أن "الولايات المتحدة تقف بجانب الشعب السوداني في نضاله السلمي من أجل الديمقراطية".

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