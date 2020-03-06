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إمام وخطيب المسجد النبوي يؤكد على أهمية الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة لمنع تفشي كورونا

قرار تميز بالحكمة وسمو أهدافه وجليل مقاصده وعائدته على صحة الأبدان والبلدان

ذكر إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور صلاح بن محمد البدير، في خطبة الجمعة، أن العالم طُعن في رئتيه بداء كورونا ذلك الوباء الذي سلب الأجفان كراها والأبدان قواها وغزا البلدان وغشاها وفتق الأجواء وشق الأرجاء وأفسد الهواء، فسبحان من ينزل الداء ويأذن بالعدوى إذا شاء امتحانًا واختبارًا وتذكيرًا وتخويفًا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره والتجئوا إليه واطلبوا الحماية والوقاية منه وحافظوا على الأذكار والأدعية المأثورة فليس أنفع للوباء من الدعاء وصدق الالتجاء.

وأوصى "البدير " المسلمين بأن يتقوا مضار العلل ومواطن الوباء فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ومن يتق الشر يوقه" وخمّروا الوجه عند العطاس والسعال وغطّوه بالمناديل ونحوها لئلا يؤذي أحدكم جليسه بالنفاثة التي تخرج من فمه أو أنفه أو بالميكروبات التي تنتشر في محيط العطسة أو السعلة لأن العدوى قد تنتقل بأمر الله تعالى بواسطة استنشاق الرذاذ الملوث في الهواء والفضلة المنتشرة للشخص المصاب.

وقال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا عطس أحدكم فليضع كفيه على وجهه وليخفض صوته" ، وخمروا أيضًا الآنية وأوكوا الأسقية اتقاء للوباء والداء واحترازًا من الهوام والسوام والقوام, عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "غطوا الإناء وأوكوا السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء".

وأكد إمام وخطيب المسجد النبوي أهمية الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومة المملكة العربية السعودية لمنع تفشي فيروس كورونا ومنها تعليق الدخول للمملكة لغرض العمرة وزيارة المسجد النبوي بصفة مؤقتة، مشيداً بحكمة هذا القرار وسمو أهدافه وجليل مقاصده وعظيم فائدته وعائدته على صحة الأبدان والبلدان .

خطبة الجمعة المسجد النبوي

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إمام وخطيب المسجد النبوي يؤكد على أهمية الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة لمنع تفشي كورونا
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ذكر إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور صلاح بن محمد البدير، في خطبة الجمعة، أن العالم طُعن في رئتيه بداء كورونا ذلك الوباء الذي سلب الأجفان كراها والأبدان قواها وغزا البلدان وغشاها وفتق الأجواء وشق الأرجاء وأفسد الهواء، فسبحان من ينزل الداء ويأذن بالعدوى إذا شاء امتحانًا واختبارًا وتذكيرًا وتخويفًا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره والتجئوا إليه واطلبوا الحماية والوقاية منه وحافظوا على الأذكار والأدعية المأثورة فليس أنفع للوباء من الدعاء وصدق الالتجاء.

وأوصى "البدير " المسلمين بأن يتقوا مضار العلل ومواطن الوباء فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ومن يتق الشر يوقه" وخمّروا الوجه عند العطاس والسعال وغطّوه بالمناديل ونحوها لئلا يؤذي أحدكم جليسه بالنفاثة التي تخرج من فمه أو أنفه أو بالميكروبات التي تنتشر في محيط العطسة أو السعلة لأن العدوى قد تنتقل بأمر الله تعالى بواسطة استنشاق الرذاذ الملوث في الهواء والفضلة المنتشرة للشخص المصاب.

وقال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا عطس أحدكم فليضع كفيه على وجهه وليخفض صوته" ، وخمروا أيضًا الآنية وأوكوا الأسقية اتقاء للوباء والداء واحترازًا من الهوام والسوام والقوام, عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "غطوا الإناء وأوكوا السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء".

وأكد إمام وخطيب المسجد النبوي أهمية الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومة المملكة العربية السعودية لمنع تفشي فيروس كورونا ومنها تعليق الدخول للمملكة لغرض العمرة وزيارة المسجد النبوي بصفة مؤقتة، مشيداً بحكمة هذا القرار وسمو أهدافه وجليل مقاصده وعظيم فائدته وعائدته على صحة الأبدان والبلدان .

06 مارس 2020 - 11 رجب 1441
02:45 PM

إمام وخطيب المسجد النبوي يؤكد على أهمية الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة لمنع تفشي كورونا

قرار تميز بالحكمة وسمو أهدافه وجليل مقاصده وعائدته على صحة الأبدان والبلدان

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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ذكر إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور صلاح بن محمد البدير، في خطبة الجمعة، أن العالم طُعن في رئتيه بداء كورونا ذلك الوباء الذي سلب الأجفان كراها والأبدان قواها وغزا البلدان وغشاها وفتق الأجواء وشق الأرجاء وأفسد الهواء، فسبحان من ينزل الداء ويأذن بالعدوى إذا شاء امتحانًا واختبارًا وتذكيرًا وتخويفًا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره والتجئوا إليه واطلبوا الحماية والوقاية منه وحافظوا على الأذكار والأدعية المأثورة فليس أنفع للوباء من الدعاء وصدق الالتجاء.

وأوصى "البدير " المسلمين بأن يتقوا مضار العلل ومواطن الوباء فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ومن يتق الشر يوقه" وخمّروا الوجه عند العطاس والسعال وغطّوه بالمناديل ونحوها لئلا يؤذي أحدكم جليسه بالنفاثة التي تخرج من فمه أو أنفه أو بالميكروبات التي تنتشر في محيط العطسة أو السعلة لأن العدوى قد تنتقل بأمر الله تعالى بواسطة استنشاق الرذاذ الملوث في الهواء والفضلة المنتشرة للشخص المصاب.

وقال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا عطس أحدكم فليضع كفيه على وجهه وليخفض صوته" ، وخمروا أيضًا الآنية وأوكوا الأسقية اتقاء للوباء والداء واحترازًا من الهوام والسوام والقوام, عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "غطوا الإناء وأوكوا السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء".

وأكد إمام وخطيب المسجد النبوي أهمية الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومة المملكة العربية السعودية لمنع تفشي فيروس كورونا ومنها تعليق الدخول للمملكة لغرض العمرة وزيارة المسجد النبوي بصفة مؤقتة، مشيداً بحكمة هذا القرار وسمو أهدافه وجليل مقاصده وعظيم فائدته وعائدته على صحة الأبدان والبلدان .

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