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119 ريالًا فرق الاستهلاك السنوي بين ثلاجتين أقل وأكثر توفيرًا

توفر 65% من الطاقة التي تحتاجها

كشف البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، أن نسبة التوفير بين ثلاجة عالية الكفاءة وأخرى منخفضة الكفاءة؛ تصل إلى نحو 65 % سنويًّا، وحسابيًّا 119 ريالًا.

وتم احتساب الفرق السابق بين الثلاجة عالية ومنخفضة الكفاءة في عدة ظروف؛ وهي أن مدة الاستهلاك سنة واحدة، والسعة 8 أقدام، واحتساب التكلفة الكهربائية على تعرفة 18 هللة، والثلاجة منخفضة الكفاءة مستوى كفاءة الطاقة لديها عند مستوى (و)، أي أقل مستوى في كفاءة الطاقة، أما الثلاجة عالية الكفاءة فمستوى كفاءة الطاقة لديها عند (ب)، أي المستوى الثاني من حيث الأعلى في كفاءة الطاقة.

وتبلغ قيمة نسبة الوفر السابقة البالغة 65% نحو 119 ريالًا؛ حيث إن الثلاجة منخفضة الكفاءة قيمة استهلاكها السنوية تبلغ نحو 181 ريالًا، بينما الثلاجة عالية الكفاءة استهلاكها السنوي حوالي 62 ريالًا.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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119 ريالًا فرق الاستهلاك السنوي بين ثلاجتين أقل وأكثر توفيرًا
سبق

كشف البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، أن نسبة التوفير بين ثلاجة عالية الكفاءة وأخرى منخفضة الكفاءة؛ تصل إلى نحو 65 % سنويًّا، وحسابيًّا 119 ريالًا.

وتم احتساب الفرق السابق بين الثلاجة عالية ومنخفضة الكفاءة في عدة ظروف؛ وهي أن مدة الاستهلاك سنة واحدة، والسعة 8 أقدام، واحتساب التكلفة الكهربائية على تعرفة 18 هللة، والثلاجة منخفضة الكفاءة مستوى كفاءة الطاقة لديها عند مستوى (و)، أي أقل مستوى في كفاءة الطاقة، أما الثلاجة عالية الكفاءة فمستوى كفاءة الطاقة لديها عند (ب)، أي المستوى الثاني من حيث الأعلى في كفاءة الطاقة.

وتبلغ قيمة نسبة الوفر السابقة البالغة 65% نحو 119 ريالًا؛ حيث إن الثلاجة منخفضة الكفاءة قيمة استهلاكها السنوية تبلغ نحو 181 ريالًا، بينما الثلاجة عالية الكفاءة استهلاكها السنوي حوالي 62 ريالًا.

06 سبتمبر 2019 - 7 محرّم 1441
06:48 PM

119 ريالًا فرق الاستهلاك السنوي بين ثلاجتين أقل وأكثر توفيرًا

توفر 65% من الطاقة التي تحتاجها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، أن نسبة التوفير بين ثلاجة عالية الكفاءة وأخرى منخفضة الكفاءة؛ تصل إلى نحو 65 % سنويًّا، وحسابيًّا 119 ريالًا.

وتم احتساب الفرق السابق بين الثلاجة عالية ومنخفضة الكفاءة في عدة ظروف؛ وهي أن مدة الاستهلاك سنة واحدة، والسعة 8 أقدام، واحتساب التكلفة الكهربائية على تعرفة 18 هللة، والثلاجة منخفضة الكفاءة مستوى كفاءة الطاقة لديها عند مستوى (و)، أي أقل مستوى في كفاءة الطاقة، أما الثلاجة عالية الكفاءة فمستوى كفاءة الطاقة لديها عند (ب)، أي المستوى الثاني من حيث الأعلى في كفاءة الطاقة.

وتبلغ قيمة نسبة الوفر السابقة البالغة 65% نحو 119 ريالًا؛ حيث إن الثلاجة منخفضة الكفاءة قيمة استهلاكها السنوية تبلغ نحو 181 ريالًا، بينما الثلاجة عالية الكفاءة استهلاكها السنوي حوالي 62 ريالًا.

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