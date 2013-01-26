النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

السديس يوجّه الوكلاء ومديري العموم بتكثيف الجهود لخدمة ضيوف الرحمن

قال: الرئاسة ماضية في تقديم الأفضل من خلال استفادتها من التجربة الناجحة

أكّد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ ‏أن الرئاسة حظيت في هذا العام بدعمٍ لا محدود من قِبل ولاة الأمر -حفظهم الله- في سبيل تقدم الخدمات المميزة خلال استقبال المصلين والمعتمرين، والتي تعكس مدى اهتمامهم وتفانيهم في خدمة ضيوف الرحمن، جاء ذلك خلال اجتماع معاليه بالوكلاء والوكلاء المساعدين ومديري العموم.

وبيّن أن الرئاسة العامة بذلت جهوداً كبيرة خلال الفترة الماضية في تطبيقها جميع الإجراءات الاحترازية، إضافة إلى عودة المعتمرين التدريجية في مراحلها الثلاث، وعليها أن تتميّز خلال الفترة المقبلة وتتابع مستجدات هذه الجائحة، وتطبيق الإجراءات دون أيّ تهاون، لسلامة قاصدي بيت الله الحرام.

وأشار الرئيس العام إلى أن الرئاسة ماضية في تقديم الأفضل، وذلك من خلال استفادتها القصوى من التجربة الناجحة خلال الشهور الستة الأخيرة، ووضعها على طاولة المستقبل؛ كي تكون أساسات لخطط مقننة عملية في فن إدارة الأزمات.

وأوصى الدكتور السديس؛ ببذل مزيدٍ من الجهد والاهتمام وتقديم الخدمات والتسهيلات كافة لقاصدي المسجد الحرام وزوّاره، حيث إن هذه الأعمال لها الأجر الكثير، لقداسة المكان، وشرف الخدمة التي تقومون بها في أداء مهامكم المشكورة.

عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
السديس يوجّه الوكلاء ومديري العموم بتكثيف الجهود لخدمة ضيوف الرحمن
سبق

أكّد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ ‏أن الرئاسة حظيت في هذا العام بدعمٍ لا محدود من قِبل ولاة الأمر -حفظهم الله- في سبيل تقدم الخدمات المميزة خلال استقبال المصلين والمعتمرين، والتي تعكس مدى اهتمامهم وتفانيهم في خدمة ضيوف الرحمن، جاء ذلك خلال اجتماع معاليه بالوكلاء والوكلاء المساعدين ومديري العموم.

وبيّن أن الرئاسة العامة بذلت جهوداً كبيرة خلال الفترة الماضية في تطبيقها جميع الإجراءات الاحترازية، إضافة إلى عودة المعتمرين التدريجية في مراحلها الثلاث، وعليها أن تتميّز خلال الفترة المقبلة وتتابع مستجدات هذه الجائحة، وتطبيق الإجراءات دون أيّ تهاون، لسلامة قاصدي بيت الله الحرام.

وأشار الرئيس العام إلى أن الرئاسة ماضية في تقديم الأفضل، وذلك من خلال استفادتها القصوى من التجربة الناجحة خلال الشهور الستة الأخيرة، ووضعها على طاولة المستقبل؛ كي تكون أساسات لخطط مقننة عملية في فن إدارة الأزمات.

وأوصى الدكتور السديس؛ ببذل مزيدٍ من الجهد والاهتمام وتقديم الخدمات والتسهيلات كافة لقاصدي المسجد الحرام وزوّاره، حيث إن هذه الأعمال لها الأجر الكثير، لقداسة المكان، وشرف الخدمة التي تقومون بها في أداء مهامكم المشكورة.

26 يناير 2021 - 13 جمادى الآخر 1442
08:38 AM

السديس يوجّه الوكلاء ومديري العموم بتكثيف الجهود لخدمة ضيوف الرحمن

قال: الرئاسة ماضية في تقديم الأفضل من خلال استفادتها من التجربة الناجحة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
239

أكّد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ ‏أن الرئاسة حظيت في هذا العام بدعمٍ لا محدود من قِبل ولاة الأمر -حفظهم الله- في سبيل تقدم الخدمات المميزة خلال استقبال المصلين والمعتمرين، والتي تعكس مدى اهتمامهم وتفانيهم في خدمة ضيوف الرحمن، جاء ذلك خلال اجتماع معاليه بالوكلاء والوكلاء المساعدين ومديري العموم.

وبيّن أن الرئاسة العامة بذلت جهوداً كبيرة خلال الفترة الماضية في تطبيقها جميع الإجراءات الاحترازية، إضافة إلى عودة المعتمرين التدريجية في مراحلها الثلاث، وعليها أن تتميّز خلال الفترة المقبلة وتتابع مستجدات هذه الجائحة، وتطبيق الإجراءات دون أيّ تهاون، لسلامة قاصدي بيت الله الحرام.

وأشار الرئيس العام إلى أن الرئاسة ماضية في تقديم الأفضل، وذلك من خلال استفادتها القصوى من التجربة الناجحة خلال الشهور الستة الأخيرة، ووضعها على طاولة المستقبل؛ كي تكون أساسات لخطط مقننة عملية في فن إدارة الأزمات.

وأوصى الدكتور السديس؛ ببذل مزيدٍ من الجهد والاهتمام وتقديم الخدمات والتسهيلات كافة لقاصدي المسجد الحرام وزوّاره، حيث إن هذه الأعمال لها الأجر الكثير، لقداسة المكان، وشرف الخدمة التي تقومون بها في أداء مهامكم المشكورة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,581
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,164
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,058
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,982

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

جاهزون!!

جاهزون!!

عبدالله بن خميس العمري
لا.. يا معالي الوزير

لا.. يا معالي الوزير

ماجد البريكان
المملكة.. وصناعة المستقبل

المملكة.. وصناعة المستقبل

غسان محمد عسيلان
بنات السعودية غير

بنات السعودية غير

حسن آل عمير
ضربات متلاحقة لاقتلاع دوائر الفساد

ضربات متلاحقة لاقتلاع دوائر الفساد

علي آل شرمة
التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

مها الجبر
احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

عبدالمحسن الحارثي
عاقِبوا المستهترين بكورونا!

عاقِبوا المستهترين بكورونا!

صالح مطر الغامدي
لأني أُحبُّها..!

لأني أُحبُّها..!

بدر الغامدي
تحرير الموظف الأهلي

تحرير الموظف الأهلي

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة