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باريس.. رئيس الوزراء الفرنسي يقدم استقالته لماكرون

قدّم رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، اليوم الجمعة، استقالة حكومته للرئيس إيمانويل ماكرون الذي قبلها.

وأعلن قصر الإليزيه أن الحكومة الحالية ستواصل تصريف الأعمال حتى تعيين حكومة جديدة، في تغييرٍ يريده ماكرون للجزء الأخير من ولايته حتى الانتخابات الرئاسية في 2022.

إدوار فيليب

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باريس.. رئيس الوزراء الفرنسي يقدم استقالته لماكرون
سبق

قدّم رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، اليوم الجمعة، استقالة حكومته للرئيس إيمانويل ماكرون الذي قبلها.

وأعلن قصر الإليزيه أن الحكومة الحالية ستواصل تصريف الأعمال حتى تعيين حكومة جديدة، في تغييرٍ يريده ماكرون للجزء الأخير من ولايته حتى الانتخابات الرئاسية في 2022.

03 يوليو 2020 - 12 ذو القعدة 1441
01:42 PM

باريس.. رئيس الوزراء الفرنسي يقدم استقالته لماكرون

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قدّم رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، اليوم الجمعة، استقالة حكومته للرئيس إيمانويل ماكرون الذي قبلها.

وأعلن قصر الإليزيه أن الحكومة الحالية ستواصل تصريف الأعمال حتى تعيين حكومة جديدة، في تغييرٍ يريده ماكرون للجزء الأخير من ولايته حتى الانتخابات الرئاسية في 2022.

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