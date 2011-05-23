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بينها الهند وباكستان.. البحرين تعلق دخول المسافرين القادمين من 5 دول

القرار لا يشمل المواطنين وأصحاب تأشيرات الإقامة السارية

ذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية، اليوم (الأحد)، أن المملكة ستعلق دخول المسافرين القادمين من الدول المدرجة على القائمة الحمراء، التي تضم: الهند وباكستان وسريلانكا وبنجلادش ونيبال، بدءاً من 24 من مايو (أيار) الجاري.

وبينت الوكالة أن التعليق لا يشمل المواطنين وأصحاب تأشيرات الإقامة السارية، لكن سيتوجب عليهم إبراز شهادة فحص تفاعل البلمرة المتسلسل "بي.سي.آر"، معتمدة قبل الصعود للطائرة وتطبيق الحجر الصحي عشرة أيام عند الوصول.

وأضافت أن المسافرين المُطعمين أو غير المطعمين القادمين من الدول غير المدرجة على القائمة الحمراء، يتوجب عليهم تطبيق الحجر الصحي الاحترازي لمدة عشرة أيام في مساكنهم أو الأماكن المخصصة المرخصة للحجر الصحي، وإبراز شهادة فحص "بي.سي.آر" معتمدة بحسب الاشتراطات قبل صعود الطائرة، إلى جانب إجراء الفحص عند الوصول وبعد عشرة أيام من الوصول.

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بينها الهند وباكستان.. البحرين تعلق دخول المسافرين القادمين من 5 دول
سبق

ذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية، اليوم (الأحد)، أن المملكة ستعلق دخول المسافرين القادمين من الدول المدرجة على القائمة الحمراء، التي تضم: الهند وباكستان وسريلانكا وبنجلادش ونيبال، بدءاً من 24 من مايو (أيار) الجاري.

وبينت الوكالة أن التعليق لا يشمل المواطنين وأصحاب تأشيرات الإقامة السارية، لكن سيتوجب عليهم إبراز شهادة فحص تفاعل البلمرة المتسلسل "بي.سي.آر"، معتمدة قبل الصعود للطائرة وتطبيق الحجر الصحي عشرة أيام عند الوصول.

وأضافت أن المسافرين المُطعمين أو غير المطعمين القادمين من الدول غير المدرجة على القائمة الحمراء، يتوجب عليهم تطبيق الحجر الصحي الاحترازي لمدة عشرة أيام في مساكنهم أو الأماكن المخصصة المرخصة للحجر الصحي، وإبراز شهادة فحص "بي.سي.آر" معتمدة بحسب الاشتراطات قبل صعود الطائرة، إلى جانب إجراء الفحص عند الوصول وبعد عشرة أيام من الوصول.

23 مايو 2021 - 11 شوّال 1442
10:12 PM

بينها الهند وباكستان.. البحرين تعلق دخول المسافرين القادمين من 5 دول

القرار لا يشمل المواطنين وأصحاب تأشيرات الإقامة السارية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,307

ذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية، اليوم (الأحد)، أن المملكة ستعلق دخول المسافرين القادمين من الدول المدرجة على القائمة الحمراء، التي تضم: الهند وباكستان وسريلانكا وبنجلادش ونيبال، بدءاً من 24 من مايو (أيار) الجاري.

وبينت الوكالة أن التعليق لا يشمل المواطنين وأصحاب تأشيرات الإقامة السارية، لكن سيتوجب عليهم إبراز شهادة فحص تفاعل البلمرة المتسلسل "بي.سي.آر"، معتمدة قبل الصعود للطائرة وتطبيق الحجر الصحي عشرة أيام عند الوصول.

وأضافت أن المسافرين المُطعمين أو غير المطعمين القادمين من الدول غير المدرجة على القائمة الحمراء، يتوجب عليهم تطبيق الحجر الصحي الاحترازي لمدة عشرة أيام في مساكنهم أو الأماكن المخصصة المرخصة للحجر الصحي، وإبراز شهادة فحص "بي.سي.آر" معتمدة بحسب الاشتراطات قبل صعود الطائرة، إلى جانب إجراء الفحص عند الوصول وبعد عشرة أيام من الوصول.

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