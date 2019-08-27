"ديوان المظالم" يدعو الخريجين والخريجات للتقدم على شغل 70 وظيفة إدارية

في مهام مختلفة والتقديم إلكتروني عبر منصة "جدارة"

أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان المظالم توفر ثلاث وظائف شاغرة على المرتبة السابعة و(47) وظيفة على المرتبة السادسة و(20) وظيفة على المرتبة الرابعة بمقر الديوان ومحاكمه في كلٍ من (الرياض- جدة- الدمام)، ويرغب بشغلها عن طريق التعاقد.



واشتملت شروط المتقدم على أن يكون سعودي الجنسية، ومكملاً 18 عاماً ولائقاً صحياً للخدمة وحسن السيرة والأخلاق، وحاصلاً على المؤهلات المطلوبة للوظيفة بناءً على تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية، وغير محكوم عليه بحدٍ شرعي أو بالقصاص أو بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة أو بالإدانة والعقوبة في أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (و) من المادة (28) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، أو كان محكوماً عليه، ومضت سنة على الأقل على انتهاء تنفيذ العقوبة أو الإعفاء منها.



كما تضمنت الشروط أن يكون المتقدم غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية، أو كان مفصولاً ومضت سنة على الأقل من تاريخ الفصل، وألا تكون لديه خدمة سابقة انتهت وفق المادة (226) من اللائحة ما لم تكن قد مضت سنة من تاريخ إنهاء الخدمة.



ونوّهت "إدارة الموارد البشرية" إلى أنه يُشتَرَط في المتقدم على وظائف المرتبة السادسة والسابعة اجتياز اختبار (قياس القدرة المعرفية) الخاص بالخدمة المدنية، مبينة أنه سيتم بعد ذلك إجراء المقابلات الشخصية للمجتازين.



فيما أكدت الإدارة أن التقديم على الوظائف سيكون عن طريق رابط التوظيف بمنظومة جدارة الإلكترونية www.hrsd.gov.sa ابتداءً من يوم الأربعاء 24/ 1/ 1443هـ، الساعة الثامنة صباحاً، وحتى يوم الأحد 28/ 1/ 1443هـ الساعة الرابعة مساءً.