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"الحج" تطلق تحديثًا جديدًا لتطبيق اعتمرنا وتوكلنا يوضح أوقات الذروة عند طلب تصريح العمرة

أشارت إلى أن التطبيق يوضح الأيام في التقويم بشكل جديد من خلال 4 ألوان

أطلقت وزارة الحج والعمرة خدمة جديدة وجميلة يستطيع المستفيدون من خلالها تجنب أوقات الذروة عند طلب تصريح أداء العمرة.

وأضافت وزارة الحج والعمرة أنه بالإمكان تحديث تطبيقي اعتمرنا⁩ و ⁧‫#توكلنا⁩" للاطلاع على الخدمة الجديدة من الحجز وتوضح الخدمة بإظهار التقويم وقت الذروة بالأيام والأسبوع.

وأشارت وزارة الحج والعمرة إلى أن التطبيق يوضح الأيام في التقويم بشكل جديد من خلال أربعة ألوان وهي الرمادي يعني غير متاح والأخضر يعني ازدحامًا خفيفًا والاصفر ازدحامًا متوسطًا والأحمر ازدحامًا مرتفعًا.

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"الحج" تطلق تحديثًا جديدًا لتطبيق اعتمرنا وتوكلنا يوضح أوقات الذروة عند طلب تصريح العمرة
سبق

أطلقت وزارة الحج والعمرة خدمة جديدة وجميلة يستطيع المستفيدون من خلالها تجنب أوقات الذروة عند طلب تصريح أداء العمرة.

وأضافت وزارة الحج والعمرة أنه بالإمكان تحديث تطبيقي اعتمرنا⁩ و ⁧‫#توكلنا⁩" للاطلاع على الخدمة الجديدة من الحجز وتوضح الخدمة بإظهار التقويم وقت الذروة بالأيام والأسبوع.

وأشارت وزارة الحج والعمرة إلى أن التطبيق يوضح الأيام في التقويم بشكل جديد من خلال أربعة ألوان وهي الرمادي يعني غير متاح والأخضر يعني ازدحامًا خفيفًا والاصفر ازدحامًا متوسطًا والأحمر ازدحامًا مرتفعًا.

17 نوفمبر 2021 - 12 ربيع الآخر 1443
11:07 PM

"الحج" تطلق تحديثًا جديدًا لتطبيق اعتمرنا وتوكلنا يوضح أوقات الذروة عند طلب تصريح العمرة

أشارت إلى أن التطبيق يوضح الأيام في التقويم بشكل جديد من خلال 4 ألوان

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
799

أطلقت وزارة الحج والعمرة خدمة جديدة وجميلة يستطيع المستفيدون من خلالها تجنب أوقات الذروة عند طلب تصريح أداء العمرة.

وأضافت وزارة الحج والعمرة أنه بالإمكان تحديث تطبيقي اعتمرنا⁩ و ⁧‫#توكلنا⁩" للاطلاع على الخدمة الجديدة من الحجز وتوضح الخدمة بإظهار التقويم وقت الذروة بالأيام والأسبوع.

وأشارت وزارة الحج والعمرة إلى أن التطبيق يوضح الأيام في التقويم بشكل جديد من خلال أربعة ألوان وهي الرمادي يعني غير متاح والأخضر يعني ازدحامًا خفيفًا والاصفر ازدحامًا متوسطًا والأحمر ازدحامًا مرتفعًا.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,590
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,198
38 مليار ..

38 مليار ..

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14,187
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2.5 مليار ..

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