مكة.. "التعليم المستمر" يحتفي باليوم العالمي لمحو الأمية في ظل "كورونا"

الإدارة تستمر في نشر التوعية المجتمعية تحت شعار اليونسكو

احتفت إدارة التعليم المستمر بتعليم مكة باليوم العالمي لمحو الأمية، وتستمر في نشر التوعية المجتمعية تحت شعار اليونسكو، والذي يعبر عن استمرارية التعليم المستمر في ظل جائحة كورونا.

ويأتي الاحتفال باليوم العالمي لمحو الأمية في جميع أنحاء العالم، في الثامن من شهر أيلول من كل عام؛ بهدف تذكير المجتمع الدولي بأهمية محو الأمية على مستوى الأفراد والمجتمعات، مع ضرورة تكثيف الجهود لزيادة قدرة الأفراد في المجتمعات على القراءة والكتابة اليوم الدولي لمحو الأمية.