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مصادر: توجُّه للسماح لمستشفيات خاصة بالمنافسة في ضم مراكز صحية حكومية بالرياض

‏‫علمت "سبق" من مصادرها أن وزارة الصحة تتجه للسماح لعدد من المستشفيات الخاصة الكبيرة في منطقة الرياض بالمنافسة في طرح حكومي على ضم عدد من المراكز الصحية الحكومية في عدد من الأحياء.

ويُنتظر في حال صدور القرار أن ترتبط هذه المراكز "إداريًّا" بهذه المستشفيات، فيما يُتوقَّع أن يكون التشغيل بدءًا من بداية العام القادم.

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مصادر: توجُّه للسماح لمستشفيات خاصة بالمنافسة في ضم مراكز صحية حكومية بالرياض
سبق

‏‫علمت "سبق" من مصادرها أن وزارة الصحة تتجه للسماح لعدد من المستشفيات الخاصة الكبيرة في منطقة الرياض بالمنافسة في طرح حكومي على ضم عدد من المراكز الصحية الحكومية في عدد من الأحياء.

ويُنتظر في حال صدور القرار أن ترتبط هذه المراكز "إداريًّا" بهذه المستشفيات، فيما يُتوقَّع أن يكون التشغيل بدءًا من بداية العام القادم.

09 إبريل 2019 - 4 شعبان 1440
10:02 PM

مصادر: توجُّه للسماح لمستشفيات خاصة بالمنافسة في ضم مراكز صحية حكومية بالرياض

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عبدالله البرقاوي - الرياض
2
1,806

‏‫علمت "سبق" من مصادرها أن وزارة الصحة تتجه للسماح لعدد من المستشفيات الخاصة الكبيرة في منطقة الرياض بالمنافسة في طرح حكومي على ضم عدد من المراكز الصحية الحكومية في عدد من الأحياء.

ويُنتظر في حال صدور القرار أن ترتبط هذه المراكز "إداريًّا" بهذه المستشفيات، فيما يُتوقَّع أن يكون التشغيل بدءًا من بداية العام القادم.

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