مصادر: توجُّه للسماح لمستشفيات خاصة بالمنافسة في ضم مراكز صحية حكومية بالرياض

‏‫علمت "سبق" من مصادرها أن وزارة الصحة تتجه للسماح لعدد من المستشفيات الخاصة الكبيرة في منطقة الرياض بالمنافسة في طرح حكومي على ضم عدد من المراكز الصحية الحكومية في عدد من الأحياء.

ويُنتظر في حال صدور القرار أن ترتبط هذه المراكز "إداريًّا" بهذه المستشفيات، فيما يُتوقَّع أن يكون التشغيل بدءًا من بداية العام القادم.