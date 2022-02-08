مستشفى تربة يحصد "المركز الثاني" في مجال تطبيق نظام "وصفتي"

على مستوى المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية بالطائف

حصل مستشفى تربة العام التابع لصحة الطائف على المركز الثاني في تطبيق نظام وصفتي على مستوى المستشفيات والمراكز الصحية بصحة الطائف لشهر يناير.

وعبرت إدارة المستشفى عن سعادتها للحصول على هذا المركز، مبينة أن نظام وصفتي هي خدمة إلكترونية متطورة تهدف إلى رفع مستوى الخدمات الصحية وضمان توفر الأدوية عبر ربط المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بالصيدليات المجتمعية ليتيسر للمريض استلام الدواء من أقرب صيدلية مجتمعية مجاناً.