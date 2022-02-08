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مستشفى تربة يحصد "المركز الثاني" في مجال تطبيق نظام "وصفتي"

على مستوى المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية بالطائف

حصل مستشفى تربة العام التابع لصحة الطائف على المركز الثاني في تطبيق نظام وصفتي على مستوى المستشفيات والمراكز الصحية بصحة الطائف لشهر يناير.

وعبرت إدارة المستشفى عن سعادتها للحصول على هذا المركز، مبينة أن نظام وصفتي هي خدمة إلكترونية متطورة تهدف إلى رفع مستوى الخدمات الصحية وضمان توفر الأدوية عبر ربط المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بالصيدليات المجتمعية ليتيسر للمريض استلام الدواء من أقرب صيدلية مجتمعية مجاناً.

مستشفى تربة العام

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مستشفى تربة يحصد "المركز الثاني" في مجال تطبيق نظام "وصفتي"
سبق

حصل مستشفى تربة العام التابع لصحة الطائف على المركز الثاني في تطبيق نظام وصفتي على مستوى المستشفيات والمراكز الصحية بصحة الطائف لشهر يناير.

وعبرت إدارة المستشفى عن سعادتها للحصول على هذا المركز، مبينة أن نظام وصفتي هي خدمة إلكترونية متطورة تهدف إلى رفع مستوى الخدمات الصحية وضمان توفر الأدوية عبر ربط المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بالصيدليات المجتمعية ليتيسر للمريض استلام الدواء من أقرب صيدلية مجتمعية مجاناً.

08 فبراير 2022 - 7 رجب 1443
02:12 PM

مستشفى تربة يحصد "المركز الثاني" في مجال تطبيق نظام "وصفتي"

على مستوى المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية بالطائف

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صحيفة سبق الإلكترونية - تربة
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حصل مستشفى تربة العام التابع لصحة الطائف على المركز الثاني في تطبيق نظام وصفتي على مستوى المستشفيات والمراكز الصحية بصحة الطائف لشهر يناير.

وعبرت إدارة المستشفى عن سعادتها للحصول على هذا المركز، مبينة أن نظام وصفتي هي خدمة إلكترونية متطورة تهدف إلى رفع مستوى الخدمات الصحية وضمان توفر الأدوية عبر ربط المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بالصيدليات المجتمعية ليتيسر للمريض استلام الدواء من أقرب صيدلية مجتمعية مجاناً.

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بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,541
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,305
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,009
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,048

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