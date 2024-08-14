الكويت: 641 حالة شفاء من كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

ارتفاع حصيلة المتعافين إلى 66740

سجّلت وزارة الصحة الكويتية خلال الـ 24 ساعة الماضية 641 حالة شفاء من مرض كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأفادت الوزارة في بيان لها على إثر ذلك بارتفاع حصيلة المتعافين إلى 66740 حالة، مبينة أنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.