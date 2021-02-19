"الفتح" يعرقل "الشباب".. "الهلال" يقلّص الفارق.. "النصر" يواصل السقوط.. "الاتحاد" يقلّص المسافات مع القمة

اشتعال المنافسة على الصدارة خلال الجولة 19 لدوري المحترفين