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"العمالقة" حرّروا شبوة بدعم التحالف.. "آل جابر": بهذا السبيل يُستعاد اليمن

فيما بارك سابقاً الرئيس "هادي" تحرير مديريات بيحان من سيطرة الحوثيين

قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، محمد آل جابر؛ إن "ألوية العمالقة الجنوبية الأبطال يحرّرون شبوة بدعم من التحالف".

وأوضح "آل جابر"، عبر حسابه على "تويتر"، أن التوافق وتوحيد الصف واجتماع الكلمة لكل المكونات اليمنية ستمكّن من استعادة الدولة والسلام والحوار البناء لكل القضايا؛ لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في اليمن".

كان الرئيس اليمنى، منصور هادي، قد بارك تحرير مديريات بيحان (عسيلان – بيحان – عين) من سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية، وهنّأ محافظ شبوة، ومن خلاله أبناء المحافظة واليمن عموماً بتحرير مديريات بيحان (عسيلان – بيحان – عين) من سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية وذلك على طريق تحرير اليمن كاملاً من هذه الفئة المتمردة.

وأشاد بالبطولات التي سطرها أبطال العمالقة والمقاومة والجيش والتضحيات الجسيمة التي قدّموها لتحقيق هذا الانتصار الكبير والتفاف أبناء محافظة شبوة مع هذه الجهود لتخليص محافظتهم من الميليشيات الحوثية، مثمّناً دعم ومساندة الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية لعملية تحرير بيحان، مؤكداً تقدير اليمنيين وقياداتهم الشرعية لهذا الدعم في سبيل استعادة الشرعية وحماية الهوية اليمنية من مخططات المشروع الإيراني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العمالقة" حرّروا شبوة بدعم التحالف.. "آل جابر": بهذا السبيل يُستعاد اليمن
سبق

قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، محمد آل جابر؛ إن "ألوية العمالقة الجنوبية الأبطال يحرّرون شبوة بدعم من التحالف".

وأوضح "آل جابر"، عبر حسابه على "تويتر"، أن التوافق وتوحيد الصف واجتماع الكلمة لكل المكونات اليمنية ستمكّن من استعادة الدولة والسلام والحوار البناء لكل القضايا؛ لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في اليمن".

كان الرئيس اليمنى، منصور هادي، قد بارك تحرير مديريات بيحان (عسيلان – بيحان – عين) من سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية، وهنّأ محافظ شبوة، ومن خلاله أبناء المحافظة واليمن عموماً بتحرير مديريات بيحان (عسيلان – بيحان – عين) من سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية وذلك على طريق تحرير اليمن كاملاً من هذه الفئة المتمردة.

وأشاد بالبطولات التي سطرها أبطال العمالقة والمقاومة والجيش والتضحيات الجسيمة التي قدّموها لتحقيق هذا الانتصار الكبير والتفاف أبناء محافظة شبوة مع هذه الجهود لتخليص محافظتهم من الميليشيات الحوثية، مثمّناً دعم ومساندة الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية لعملية تحرير بيحان، مؤكداً تقدير اليمنيين وقياداتهم الشرعية لهذا الدعم في سبيل استعادة الشرعية وحماية الهوية اليمنية من مخططات المشروع الإيراني.

11 يناير 2022 - 8 جمادى الآخر 1443
10:03 AM

"العمالقة" حرّروا شبوة بدعم التحالف.. "آل جابر": بهذا السبيل يُستعاد اليمن

فيما بارك سابقاً الرئيس "هادي" تحرير مديريات بيحان من سيطرة الحوثيين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، محمد آل جابر؛ إن "ألوية العمالقة الجنوبية الأبطال يحرّرون شبوة بدعم من التحالف".

وأوضح "آل جابر"، عبر حسابه على "تويتر"، أن التوافق وتوحيد الصف واجتماع الكلمة لكل المكونات اليمنية ستمكّن من استعادة الدولة والسلام والحوار البناء لكل القضايا؛ لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في اليمن".

كان الرئيس اليمنى، منصور هادي، قد بارك تحرير مديريات بيحان (عسيلان – بيحان – عين) من سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية، وهنّأ محافظ شبوة، ومن خلاله أبناء المحافظة واليمن عموماً بتحرير مديريات بيحان (عسيلان – بيحان – عين) من سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية وذلك على طريق تحرير اليمن كاملاً من هذه الفئة المتمردة.

وأشاد بالبطولات التي سطرها أبطال العمالقة والمقاومة والجيش والتضحيات الجسيمة التي قدّموها لتحقيق هذا الانتصار الكبير والتفاف أبناء محافظة شبوة مع هذه الجهود لتخليص محافظتهم من الميليشيات الحوثية، مثمّناً دعم ومساندة الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية لعملية تحرير بيحان، مؤكداً تقدير اليمنيين وقياداتهم الشرعية لهذا الدعم في سبيل استعادة الشرعية وحماية الهوية اليمنية من مخططات المشروع الإيراني.

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