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"السديس" يدشن الموسوعة الإعلامية لرئاسة الحرمين.. وألبوم "معاً محترزون"

أشاد بمواكبة الأحداث المتعلقة بالجائحة عبر "الأخبار والتقارير والتصاميم"

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بمقر الرئاسة اليوم، الموسوعة الإعلامية التي أعدّتها إدارة الإعلام والاتصال، ضمن مبادرات "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي"، بهدف توثيق الأعمال الإعلامية للحرمين الشريفين، وألبوم صور "معاً محترزون"، الذي يوثق الإجراءات الاحترازية من خلال أكثر من 30 ألف صورة، تم التقاطها من داخل المسجد الحرام، منذ بدء جائحة كورونا، وإغلاق المسجد الحرام في شهر رجب لعام 1441هـ، كما دشن العدد "١٣" لمجلة الحرمين الشريفين.

وأشاد "السديس" بالتطور في منظومة العمل الإعلامي بالرئاسة، ومواكبة الأحداث المتعلقة بجائحة "كورونا" عبر الأخبار والتقارير الصحفية والتصاميم الرقمية ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي الرسمية للرئاسة، وتوثيق حزم الإمكانات والخدمات التي كثّفتها الرئاسة بالتعاون مع الجهات المشاركة في خدمة الحرمين الشريفين خلال الجائحة.

وأكد أهمية مواكبة الأحداث والجهود المبذولة من القيادة الحكيمة في كل مجالات الخدمة داخل الحرمين الشريفين ومرافقهما، ومواصلة التميز الإعلامي الذي يقوم به فريق عمل وطني متخصص، لديه خبرات عالية وتأهيل جيد في المجالات الإعلامية، وتسخير الجهود الإعلامية من أجل أن تصل رسالة الحرمين الشريفين إلى جميع أنحاء العالم بجميع اللغات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السديس" يدشن الموسوعة الإعلامية لرئاسة الحرمين.. وألبوم "معاً محترزون"
سبق

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بمقر الرئاسة اليوم، الموسوعة الإعلامية التي أعدّتها إدارة الإعلام والاتصال، ضمن مبادرات "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي"، بهدف توثيق الأعمال الإعلامية للحرمين الشريفين، وألبوم صور "معاً محترزون"، الذي يوثق الإجراءات الاحترازية من خلال أكثر من 30 ألف صورة، تم التقاطها من داخل المسجد الحرام، منذ بدء جائحة كورونا، وإغلاق المسجد الحرام في شهر رجب لعام 1441هـ، كما دشن العدد "١٣" لمجلة الحرمين الشريفين.

وأشاد "السديس" بالتطور في منظومة العمل الإعلامي بالرئاسة، ومواكبة الأحداث المتعلقة بجائحة "كورونا" عبر الأخبار والتقارير الصحفية والتصاميم الرقمية ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي الرسمية للرئاسة، وتوثيق حزم الإمكانات والخدمات التي كثّفتها الرئاسة بالتعاون مع الجهات المشاركة في خدمة الحرمين الشريفين خلال الجائحة.

وأكد أهمية مواكبة الأحداث والجهود المبذولة من القيادة الحكيمة في كل مجالات الخدمة داخل الحرمين الشريفين ومرافقهما، ومواصلة التميز الإعلامي الذي يقوم به فريق عمل وطني متخصص، لديه خبرات عالية وتأهيل جيد في المجالات الإعلامية، وتسخير الجهود الإعلامية من أجل أن تصل رسالة الحرمين الشريفين إلى جميع أنحاء العالم بجميع اللغات.

01 فبراير 2021 - 19 جمادى الآخر 1442
06:15 PM

"السديس" يدشن الموسوعة الإعلامية لرئاسة الحرمين.. وألبوم "معاً محترزون"

أشاد بمواكبة الأحداث المتعلقة بالجائحة عبر "الأخبار والتقارير والتصاميم"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بمقر الرئاسة اليوم، الموسوعة الإعلامية التي أعدّتها إدارة الإعلام والاتصال، ضمن مبادرات "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي"، بهدف توثيق الأعمال الإعلامية للحرمين الشريفين، وألبوم صور "معاً محترزون"، الذي يوثق الإجراءات الاحترازية من خلال أكثر من 30 ألف صورة، تم التقاطها من داخل المسجد الحرام، منذ بدء جائحة كورونا، وإغلاق المسجد الحرام في شهر رجب لعام 1441هـ، كما دشن العدد "١٣" لمجلة الحرمين الشريفين.

وأشاد "السديس" بالتطور في منظومة العمل الإعلامي بالرئاسة، ومواكبة الأحداث المتعلقة بجائحة "كورونا" عبر الأخبار والتقارير الصحفية والتصاميم الرقمية ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي الرسمية للرئاسة، وتوثيق حزم الإمكانات والخدمات التي كثّفتها الرئاسة بالتعاون مع الجهات المشاركة في خدمة الحرمين الشريفين خلال الجائحة.

وأكد أهمية مواكبة الأحداث والجهود المبذولة من القيادة الحكيمة في كل مجالات الخدمة داخل الحرمين الشريفين ومرافقهما، ومواصلة التميز الإعلامي الذي يقوم به فريق عمل وطني متخصص، لديه خبرات عالية وتأهيل جيد في المجالات الإعلامية، وتسخير الجهود الإعلامية من أجل أن تصل رسالة الحرمين الشريفين إلى جميع أنحاء العالم بجميع اللغات.

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