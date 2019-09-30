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بالفيديو.. طفل يبكي خلال إلقاء قصيدة وطنية عن ولي العهد

عندما ردد: "عنده على شعب كل المملكة غيرة.. يا ويل من يقرب حدود السعودية"

لم يتمالك الطالب "عبدالله بن حجازي آل أبو حورية" ذو الأعوام التسعة نفسه خلال إلقائه قصيدة وطنية من كلمات الشاعر خالد المريخي عن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ فما إن وصل الطفل إلى البيت القائل: "عنده على شعب كل المملكة غيرة.. يا ويل من يقرب حدود السعودية" حتى ذرف الدموع، وأجهش بالبكاء، فيما تعالت أصوات التصفيق والإعجاب.

وصعد مدير تعليم محايل منصور بن عبدالله آل شريم إلى المسرح، واحتضن الطفل الذي يدرس بالصف الرابع الابتدائي بمدرسة الميداني بالمعشور، مكتب تعليم قنا؛ ليهدئ من روعه. فيما استرسل الطالب مجددًا في إلقاء القصيدة.

وقال والد الطفل إن حب الأوطان فطرة فُطر عليها الجميع، فكيف عندما يكون الوطن السعودية. مضيفًا بأن أغلى أمنيات ابنه أن يلتقي أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال.

وفيما يأتي القصيدة التي ألقاها الطالب:

يا سعد عين الوطن في طيب السيره

ويا حي طاري ولي العهد ياحيه

اللي يميز رفيع الشأن عن غيره

صدره شمالي وفزعاته جنوبيه

تباشرت مملكتنا في تباشيره

والعز دايم لأبو سلمان ماريه

منومس خادم البيتين تدبيره

في همته كل أمور الدار مقضيه

عنده على شعب كل المملكة غيره

يا ويل من يقرب حدود السعودية

يا بعد نظراته ويا طيب تفكيره

حزم وعزيمة وقوة بأس وحميه

عقله يحير بلد ما يعرف الحيره

فكره سياسي ونظراته سياسيه

اللي يماريه قله يالله الخيره

ما يلحقون أوله وشلون تاليه

من طلعته والزعامة في تعابيره

والعيد لأول يبين من عصاريه

الله يعزه لعز الدين ويجيره

وإن خان أبو نيتين يفوز أبو نيه

حر شلع ما تلفت في مواكيره

يقول مجدي وأنا ببنيه بيديه

يصبح بديره ويمسي محمد بديره

كله لأجل خاطر عيون السعوديه

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. طفل يبكي خلال إلقاء قصيدة وطنية عن ولي العهد
سبق

لم يتمالك الطالب "عبدالله بن حجازي آل أبو حورية" ذو الأعوام التسعة نفسه خلال إلقائه قصيدة وطنية من كلمات الشاعر خالد المريخي عن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ فما إن وصل الطفل إلى البيت القائل: "عنده على شعب كل المملكة غيرة.. يا ويل من يقرب حدود السعودية" حتى ذرف الدموع، وأجهش بالبكاء، فيما تعالت أصوات التصفيق والإعجاب.

وصعد مدير تعليم محايل منصور بن عبدالله آل شريم إلى المسرح، واحتضن الطفل الذي يدرس بالصف الرابع الابتدائي بمدرسة الميداني بالمعشور، مكتب تعليم قنا؛ ليهدئ من روعه. فيما استرسل الطالب مجددًا في إلقاء القصيدة.

وقال والد الطفل إن حب الأوطان فطرة فُطر عليها الجميع، فكيف عندما يكون الوطن السعودية. مضيفًا بأن أغلى أمنيات ابنه أن يلتقي أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال.

وفيما يأتي القصيدة التي ألقاها الطالب:

يا سعد عين الوطن في طيب السيره

ويا حي طاري ولي العهد ياحيه

اللي يميز رفيع الشأن عن غيره

صدره شمالي وفزعاته جنوبيه

تباشرت مملكتنا في تباشيره

والعز دايم لأبو سلمان ماريه

منومس خادم البيتين تدبيره

في همته كل أمور الدار مقضيه

عنده على شعب كل المملكة غيره

يا ويل من يقرب حدود السعودية

يا بعد نظراته ويا طيب تفكيره

حزم وعزيمة وقوة بأس وحميه

عقله يحير بلد ما يعرف الحيره

فكره سياسي ونظراته سياسيه

اللي يماريه قله يالله الخيره

ما يلحقون أوله وشلون تاليه

من طلعته والزعامة في تعابيره

والعيد لأول يبين من عصاريه

الله يعزه لعز الدين ويجيره

وإن خان أبو نيتين يفوز أبو نيه

حر شلع ما تلفت في مواكيره

يقول مجدي وأنا ببنيه بيديه

يصبح بديره ويمسي محمد بديره

كله لأجل خاطر عيون السعوديه

30 سبتمبر 2019 - 1 صفر 1441
08:43 PM

بالفيديو.. طفل يبكي خلال إلقاء قصيدة وطنية عن ولي العهد

عندما ردد: "عنده على شعب كل المملكة غيرة.. يا ويل من يقرب حدود السعودية"

A A A
محمد طيران - الرياض
15
8,689

لم يتمالك الطالب "عبدالله بن حجازي آل أبو حورية" ذو الأعوام التسعة نفسه خلال إلقائه قصيدة وطنية من كلمات الشاعر خالد المريخي عن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ فما إن وصل الطفل إلى البيت القائل: "عنده على شعب كل المملكة غيرة.. يا ويل من يقرب حدود السعودية" حتى ذرف الدموع، وأجهش بالبكاء، فيما تعالت أصوات التصفيق والإعجاب.

وصعد مدير تعليم محايل منصور بن عبدالله آل شريم إلى المسرح، واحتضن الطفل الذي يدرس بالصف الرابع الابتدائي بمدرسة الميداني بالمعشور، مكتب تعليم قنا؛ ليهدئ من روعه. فيما استرسل الطالب مجددًا في إلقاء القصيدة.

وقال والد الطفل إن حب الأوطان فطرة فُطر عليها الجميع، فكيف عندما يكون الوطن السعودية. مضيفًا بأن أغلى أمنيات ابنه أن يلتقي أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال.

وفيما يأتي القصيدة التي ألقاها الطالب:

يا سعد عين الوطن في طيب السيره

ويا حي طاري ولي العهد ياحيه

اللي يميز رفيع الشأن عن غيره

صدره شمالي وفزعاته جنوبيه

تباشرت مملكتنا في تباشيره

والعز دايم لأبو سلمان ماريه

منومس خادم البيتين تدبيره

في همته كل أمور الدار مقضيه

عنده على شعب كل المملكة غيره

يا ويل من يقرب حدود السعودية

يا بعد نظراته ويا طيب تفكيره

حزم وعزيمة وقوة بأس وحميه

عقله يحير بلد ما يعرف الحيره

فكره سياسي ونظراته سياسيه

اللي يماريه قله يالله الخيره

ما يلحقون أوله وشلون تاليه

من طلعته والزعامة في تعابيره

والعيد لأول يبين من عصاريه

الله يعزه لعز الدين ويجيره

وإن خان أبو نيتين يفوز أبو نيه

حر شلع ما تلفت في مواكيره

يقول مجدي وأنا ببنيه بيديه

يصبح بديره ويمسي محمد بديره

كله لأجل خاطر عيون السعوديه

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