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"علاج ثوري".. بريطانيا أول دولة في العالم توافق على عقار "مولنوبيرافير" المضاد لـ"كورونا"

يخفض قدرة الفيروس على التكاثر

أعلنت المملكة المتحدة اليوم (الخميس) أنها أصبحت أول دولة في العالم توافق على عقار "مولنوبيرافير" المضاد لـ"كوفيد-19" من إنتاج مختبرات ميرك الأميركية الذي يعتبر أداة أساسية في مكافحة الجائحة.

وقال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد في بيان: "إنه يوم تاريخي لبلادنا لأن المملكة المتحدة باتت أول دولة في العالم توافق على مضاد للفيروسات يمكن تناوله في المنزل للعلاج من كوفيد-19"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأشار "جاويد" إلى أن العقار سيغير وضع الأفراد الضعفاء والذين يعانون من قصور في المناعة بتمكينهم قريباً من استخدام هذا العلاج الثوري.

ووافقت وكالة ضبط العقاقير البريطانية على استخدام "مولنوبيرافير" من قبل الأشخاص الذين يعانون من أعراض خفيفة إلى معتدلة لمرض "كوفيد-19" ومن عامل واحد على الأقل من شأنه تعريضهم بشكل خطر من الوباء، مثل البدانة والسكري وأمراض القلب وتجاوز سن الستين.

وتعمل مضادات الفيروسات مثل "مولنوبيرافير" على خفض قدرة الفيروس على التكاثر ما يلجم المرض.

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"علاج ثوري".. بريطانيا أول دولة في العالم توافق على عقار "مولنوبيرافير" المضاد لـ"كورونا"
سبق

أعلنت المملكة المتحدة اليوم (الخميس) أنها أصبحت أول دولة في العالم توافق على عقار "مولنوبيرافير" المضاد لـ"كوفيد-19" من إنتاج مختبرات ميرك الأميركية الذي يعتبر أداة أساسية في مكافحة الجائحة.

وقال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد في بيان: "إنه يوم تاريخي لبلادنا لأن المملكة المتحدة باتت أول دولة في العالم توافق على مضاد للفيروسات يمكن تناوله في المنزل للعلاج من كوفيد-19"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأشار "جاويد" إلى أن العقار سيغير وضع الأفراد الضعفاء والذين يعانون من قصور في المناعة بتمكينهم قريباً من استخدام هذا العلاج الثوري.

ووافقت وكالة ضبط العقاقير البريطانية على استخدام "مولنوبيرافير" من قبل الأشخاص الذين يعانون من أعراض خفيفة إلى معتدلة لمرض "كوفيد-19" ومن عامل واحد على الأقل من شأنه تعريضهم بشكل خطر من الوباء، مثل البدانة والسكري وأمراض القلب وتجاوز سن الستين.

وتعمل مضادات الفيروسات مثل "مولنوبيرافير" على خفض قدرة الفيروس على التكاثر ما يلجم المرض.

04 نوفمبر 2021 - 29 ربيع الأول 1443
09:40 PM

"علاج ثوري".. بريطانيا أول دولة في العالم توافق على عقار "مولنوبيرافير" المضاد لـ"كورونا"

يخفض قدرة الفيروس على التكاثر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت المملكة المتحدة اليوم (الخميس) أنها أصبحت أول دولة في العالم توافق على عقار "مولنوبيرافير" المضاد لـ"كوفيد-19" من إنتاج مختبرات ميرك الأميركية الذي يعتبر أداة أساسية في مكافحة الجائحة.

وقال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد في بيان: "إنه يوم تاريخي لبلادنا لأن المملكة المتحدة باتت أول دولة في العالم توافق على مضاد للفيروسات يمكن تناوله في المنزل للعلاج من كوفيد-19"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأشار "جاويد" إلى أن العقار سيغير وضع الأفراد الضعفاء والذين يعانون من قصور في المناعة بتمكينهم قريباً من استخدام هذا العلاج الثوري.

ووافقت وكالة ضبط العقاقير البريطانية على استخدام "مولنوبيرافير" من قبل الأشخاص الذين يعانون من أعراض خفيفة إلى معتدلة لمرض "كوفيد-19" ومن عامل واحد على الأقل من شأنه تعريضهم بشكل خطر من الوباء، مثل البدانة والسكري وأمراض القلب وتجاوز سن الستين.

وتعمل مضادات الفيروسات مثل "مولنوبيرافير" على خفض قدرة الفيروس على التكاثر ما يلجم المرض.

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