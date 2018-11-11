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الجيش اليمني يفرض سيطرته على سلاسل جبلية في مديريتي باقم وكتاف بصعدة

بعد معارك بمشاركة قوات "التحالف" أسفرت عن قتلى وجرحى من المليشيا الحوثية

أحرز الجيش اليمني تقدماً ميدانياً جديداً في مديريتي باقم وكتاف في محافظة صعدة.

وقال مصدر عسكري يمني إن وحدات من الجيش اليمني فرضت سيطرتها على جبل الهدة الإستراتيجي وعدد من التباب المجاورة له في مديرية باقم.

وقال قائد لواء العاصفة العميد خالد معروف: "إن قوات من اللواء تمكنت من اقتحام الجبل من ثلاثة محاور، حيث تمت محاصرة المليشيا الحوثية المدعومة من إيران والتي لاذت عقب ذلك بالفرار".

وأسفرت المعارك، بحسب موقع / سبتمبر نت / التابع للقوات المسلحة اليمنية، التي تشارك فيها طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر المليشيا الحوثية، واغتنام أسلحة من بينها رشاش من عيار 12 سبعة.

وفي مديرية كتاف أحكمت قوات من الجيش اليمني سيطرتها على سلاسل جبلية عقب معارك ضارية ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وذكرت المصادر أن السلاسل الجبلية المحررة مطلة على جبال العاشة ووداي الغول باتجاه مركز مديرية كتاف البقع شمال صعدة.

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الجيش اليمني يفرض سيطرته على سلاسل جبلية في مديريتي باقم وكتاف بصعدة
سبق

أحرز الجيش اليمني تقدماً ميدانياً جديداً في مديريتي باقم وكتاف في محافظة صعدة.

وقال مصدر عسكري يمني إن وحدات من الجيش اليمني فرضت سيطرتها على جبل الهدة الإستراتيجي وعدد من التباب المجاورة له في مديرية باقم.

وقال قائد لواء العاصفة العميد خالد معروف: "إن قوات من اللواء تمكنت من اقتحام الجبل من ثلاثة محاور، حيث تمت محاصرة المليشيا الحوثية المدعومة من إيران والتي لاذت عقب ذلك بالفرار".

وأسفرت المعارك، بحسب موقع / سبتمبر نت / التابع للقوات المسلحة اليمنية، التي تشارك فيها طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر المليشيا الحوثية، واغتنام أسلحة من بينها رشاش من عيار 12 سبعة.

وفي مديرية كتاف أحكمت قوات من الجيش اليمني سيطرتها على سلاسل جبلية عقب معارك ضارية ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وذكرت المصادر أن السلاسل الجبلية المحررة مطلة على جبال العاشة ووداي الغول باتجاه مركز مديرية كتاف البقع شمال صعدة.

11 نوفمبر 2018 - 3 ربيع الأول 1440
08:32 PM

الجيش اليمني يفرض سيطرته على سلاسل جبلية في مديريتي باقم وكتاف بصعدة

بعد معارك بمشاركة قوات "التحالف" أسفرت عن قتلى وجرحى من المليشيا الحوثية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
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أحرز الجيش اليمني تقدماً ميدانياً جديداً في مديريتي باقم وكتاف في محافظة صعدة.

وقال مصدر عسكري يمني إن وحدات من الجيش اليمني فرضت سيطرتها على جبل الهدة الإستراتيجي وعدد من التباب المجاورة له في مديرية باقم.

وقال قائد لواء العاصفة العميد خالد معروف: "إن قوات من اللواء تمكنت من اقتحام الجبل من ثلاثة محاور، حيث تمت محاصرة المليشيا الحوثية المدعومة من إيران والتي لاذت عقب ذلك بالفرار".

وأسفرت المعارك، بحسب موقع / سبتمبر نت / التابع للقوات المسلحة اليمنية، التي تشارك فيها طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر المليشيا الحوثية، واغتنام أسلحة من بينها رشاش من عيار 12 سبعة.

وفي مديرية كتاف أحكمت قوات من الجيش اليمني سيطرتها على سلاسل جبلية عقب معارك ضارية ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وذكرت المصادر أن السلاسل الجبلية المحررة مطلة على جبال العاشة ووداي الغول باتجاه مركز مديرية كتاف البقع شمال صعدة.

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