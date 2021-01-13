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"بودكاست متمم" يناقش مستهدفات برنامج التخصيص ضمن رؤية 2030

"نقادي" تناول الجهود الحكومية الرامية إلى تحفيز البيئة الاستثمارية

ناقش برنامج "بودكاست متمم"، أحد البرامج والأنشطة التي ينفّذها مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم"، مستهدفات المركز الوطني للتخصيص، في إطار برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030، وذلك في حلقة جديدة نشرها المركز.

واستضافت الحلقة، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص المهندس ريان بن محمد نقادي، حيث تحدث فيها عما يقدمه المركز، والتحولات التي شهدها المركز منذ نشأته حتى الآن؛ ليسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، إضافة للقطاعات التي يستهدفها برنامج التخصيص خلال المرحلة الحالية، والجهود الحكومية الرامية إلى تحفيز البيئة الاستثمارية في المملكة.

وتطرقت الحلقة إلى عددٍ من المشاريع التي يعمل عليها المركز، وأبرز مستهدفاته خلال المرحلة المقبلة.

يُذكر أن برنامج "بودكاست متمم" يندرج ضمن سلسلة من الأنشطة واللقاءات التي ينظمها مركز التواصل والمعرفة المالية؛ لإثراء المعرفة والثقافة المالية، ويستضيف صنّاع القرار في القطاعين الحكومي والخاص.

ويركز البرنامج في موسمه الأول على برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030، ويمكن مشاهدة الحلقة على الرابط التالي: http://ow.ly/H7j150D65jb.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بودكاست متمم" يناقش مستهدفات برنامج التخصيص ضمن رؤية 2030
سبق

ناقش برنامج "بودكاست متمم"، أحد البرامج والأنشطة التي ينفّذها مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم"، مستهدفات المركز الوطني للتخصيص، في إطار برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030، وذلك في حلقة جديدة نشرها المركز.

واستضافت الحلقة، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص المهندس ريان بن محمد نقادي، حيث تحدث فيها عما يقدمه المركز، والتحولات التي شهدها المركز منذ نشأته حتى الآن؛ ليسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، إضافة للقطاعات التي يستهدفها برنامج التخصيص خلال المرحلة الحالية، والجهود الحكومية الرامية إلى تحفيز البيئة الاستثمارية في المملكة.

وتطرقت الحلقة إلى عددٍ من المشاريع التي يعمل عليها المركز، وأبرز مستهدفاته خلال المرحلة المقبلة.

يُذكر أن برنامج "بودكاست متمم" يندرج ضمن سلسلة من الأنشطة واللقاءات التي ينظمها مركز التواصل والمعرفة المالية؛ لإثراء المعرفة والثقافة المالية، ويستضيف صنّاع القرار في القطاعين الحكومي والخاص.

ويركز البرنامج في موسمه الأول على برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030، ويمكن مشاهدة الحلقة على الرابط التالي: http://ow.ly/H7j150D65jb.

13 يناير 2021 - 29 جمادى الأول 1442
12:39 PM

"بودكاست متمم" يناقش مستهدفات برنامج التخصيص ضمن رؤية 2030

"نقادي" تناول الجهود الحكومية الرامية إلى تحفيز البيئة الاستثمارية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ناقش برنامج "بودكاست متمم"، أحد البرامج والأنشطة التي ينفّذها مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم"، مستهدفات المركز الوطني للتخصيص، في إطار برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030، وذلك في حلقة جديدة نشرها المركز.

واستضافت الحلقة، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص المهندس ريان بن محمد نقادي، حيث تحدث فيها عما يقدمه المركز، والتحولات التي شهدها المركز منذ نشأته حتى الآن؛ ليسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، إضافة للقطاعات التي يستهدفها برنامج التخصيص خلال المرحلة الحالية، والجهود الحكومية الرامية إلى تحفيز البيئة الاستثمارية في المملكة.

وتطرقت الحلقة إلى عددٍ من المشاريع التي يعمل عليها المركز، وأبرز مستهدفاته خلال المرحلة المقبلة.

يُذكر أن برنامج "بودكاست متمم" يندرج ضمن سلسلة من الأنشطة واللقاءات التي ينظمها مركز التواصل والمعرفة المالية؛ لإثراء المعرفة والثقافة المالية، ويستضيف صنّاع القرار في القطاعين الحكومي والخاص.

ويركز البرنامج في موسمه الأول على برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030، ويمكن مشاهدة الحلقة على الرابط التالي: http://ow.ly/H7j150D65jb.

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