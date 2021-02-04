واستولى جيش ميانمار على السلطة الاثنين الماضي، وأطاح بالزعيمة المنتخبة أونغ سان سو كي، وفرض عليها الإقامة الجبرية، ووجه إليها اتهامات بخروقات استيراد؛ بسبب مزاعم عن حيازة ستة أجهزة اتصال لاسلكية غير مصرح بها.
وتمتلك المجالس العسكرية السابقة في ميانمار تاريخاً مأساوياً من القمع الدموي لاحتجاجات الشوارع.
واستولى جيش ميانمار على السلطة الاثنين الماضي، وأطاح بالزعيمة المنتخبة أونغ سان سو كي، وفرض عليها الإقامة الجبرية، ووجه إليها اتهامات بخروقات استيراد؛ بسبب مزاعم عن حيازة ستة أجهزة اتصال لاسلكية غير مصرح بها.
وتمتلك المجالس العسكرية السابقة في ميانمار تاريخاً مأساوياً من القمع الدموي لاحتجاجات الشوارع.
04 فبراير 2021 - 22 جمادى الآخر 1442
05:58 PM
في اليوم الرابع لانقلاب ميانمار.. احتجاج خجول ضد استيلاء الجيش على السلطة
واستولى جيش ميانمار على السلطة الاثنين الماضي، وأطاح بالزعيمة المنتخبة أونغ سان سو كي، وفرض عليها الإقامة الجبرية، ووجه إليها اتهامات بخروقات استيراد؛ بسبب مزاعم عن حيازة ستة أجهزة اتصال لاسلكية غير مصرح بها.
وتمتلك المجالس العسكرية السابقة في ميانمار تاريخاً مأساوياً من القمع الدموي لاحتجاجات الشوارع.