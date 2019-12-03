تكاليف الزواج صعبة.. نمر يقطع 1300 كم للعثور على أنثى

مر على مئات القرى ورفض الاحتكاك بسكانها

تكاليف الزواج صعبة قوية حتى في عالم الحيوانات؛ حيث قطع نمر مسافة تزيد على 1300 كيلومتر، تمتد في 6 مقاطعات بولايتيْ ماهاراشترا وتيلانغانا في الهند؛ من أجل العثور على أنثى، والحصول على منطقته الخاصة به حيث الطرائد والفرائس.

وحسب "سكاي نيوز عربية"، قال مسؤول في مجال الغابات في ولاية ماهاراشترا: إن النمر "سي 1" قطَع هذه المسافة خلال 150 يومًا، وأنه غادر مسقط رأسه في محمية تايبيشوار في يونيو 2019، بعد أن كان قد انفصل عن شقيقيه "سي 2" و"سي 3" في وقت سابق من العام الجاري.

والنمر "سي 1" -وعمره عامان ونصف العام- خاضع للمراقبة طويلة الأمد، والدراسة بواسطة طوق مراقبة؛ حيث يتم تعقبه بواسطة نظام تحديد الموقع العالمي "جي بي إس".

وخلال مسيرته الطويلة بحثًا عن ملاذٍ جديد له، مرّ النمر "سي 1" بمئات القرى والحقول الزراعية والمناطق المأهولة في المقاطعات الست بالولايتين، دون أن يكون له أي احتكاك مع السكان، باستثناء قتله عددًا من رؤوس الأبقار من أجل الحصول على طعام؛ بحسب ما ذكره موقع "إنديا توداي" الإخباري الهندي.