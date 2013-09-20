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موهبة تنهي تدريب 455 معلمًا على تدريب طلاب الأولمبيادات

تنظمه بالتعاون مع وزارة التعليم

التقى الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" الدكتور سعود بن سعيد المتحمي، 455 معلمًا ومعلمة من المشاركين في برنامج تدريب المعلمين على علوم الأولمبياد الدولي، الذي تنظمه موهبة بالتعاون مع وزارة التعليم، لتوطين تدريب الأولمبيادات في إدارات التعليم المختلفة.

وأكد خلال لقاء افتراضي: "أن موهبة تعتزّ كثيرًا بوجودهم، وأن اختيارهم من بين عشرات الآلاف من المعلمين، يعد فرصة لن تكون الأخيرة"، لافتًا الانتباه إلى أن هناك مجموعة منهم سيتم استثمارهم في برامج نوعية ومبادرات أكثر نوعية في موهبة.

وقال: إن مؤسسة موهبة تمنح المعلمين والمعلمات المتدربين جوانب مهنية لتنمية وتطوير قدراتهم، مشيرًا إلى أن هذه الدورة تمثل مقدمةً ومدخلًا لما هو قادم؛ حيث لن يتوقف الأمر عند تأهيل المشاركين على علوم الأولمبياد، وإنما هناك برامج إثرائية وبرامج تميز وفصول موهوبين ومعارض وأشياء كثيرة أخرى ستستعين فيها موهبة بهم.

يذكر أن مؤسسة "موهبة"، بالتعاون مع وزارة التعليم، أطلقت برنامج تدريب المعلمين على علوم الأولمبياد العلمية عن بُعد خلال الفترة من 12 إلى 16 سبتمبر الجاري، بمشاركة 455 معلمًا ومعلمة في تخصصات الرياضيات، والفيزياء، والكيمياء، والأحياء، والمعلوماتية، والذي يهدف إلى توطين تدريب الأولمبيادات في إدارات التعليم المختلفة.

وأشادت موهبة بالتعاون والشراكة مع وزارة التعليم الذي أفرز هذا البرنامج، لتوطين التدريب على علوم الأولمبياد الدولي وتزويدهم بالآليات والمهارات اللازمة، وقيام الكوادر والخبرات السعودية فيما بعد بتدريب موهوبي الوطن وتأهيلهم للمشاركة في الأولمبيادات الدولية باسم المملكة، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبناء اقتصاد سعودي معرفي قوي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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موهبة تنهي تدريب 455 معلمًا على تدريب طلاب الأولمبيادات
سبق

التقى الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" الدكتور سعود بن سعيد المتحمي، 455 معلمًا ومعلمة من المشاركين في برنامج تدريب المعلمين على علوم الأولمبياد الدولي، الذي تنظمه موهبة بالتعاون مع وزارة التعليم، لتوطين تدريب الأولمبيادات في إدارات التعليم المختلفة.

وأكد خلال لقاء افتراضي: "أن موهبة تعتزّ كثيرًا بوجودهم، وأن اختيارهم من بين عشرات الآلاف من المعلمين، يعد فرصة لن تكون الأخيرة"، لافتًا الانتباه إلى أن هناك مجموعة منهم سيتم استثمارهم في برامج نوعية ومبادرات أكثر نوعية في موهبة.

وقال: إن مؤسسة موهبة تمنح المعلمين والمعلمات المتدربين جوانب مهنية لتنمية وتطوير قدراتهم، مشيرًا إلى أن هذه الدورة تمثل مقدمةً ومدخلًا لما هو قادم؛ حيث لن يتوقف الأمر عند تأهيل المشاركين على علوم الأولمبياد، وإنما هناك برامج إثرائية وبرامج تميز وفصول موهوبين ومعارض وأشياء كثيرة أخرى ستستعين فيها موهبة بهم.

يذكر أن مؤسسة "موهبة"، بالتعاون مع وزارة التعليم، أطلقت برنامج تدريب المعلمين على علوم الأولمبياد العلمية عن بُعد خلال الفترة من 12 إلى 16 سبتمبر الجاري، بمشاركة 455 معلمًا ومعلمة في تخصصات الرياضيات، والفيزياء، والكيمياء، والأحياء، والمعلوماتية، والذي يهدف إلى توطين تدريب الأولمبيادات في إدارات التعليم المختلفة.

وأشادت موهبة بالتعاون والشراكة مع وزارة التعليم الذي أفرز هذا البرنامج، لتوطين التدريب على علوم الأولمبياد الدولي وتزويدهم بالآليات والمهارات اللازمة، وقيام الكوادر والخبرات السعودية فيما بعد بتدريب موهوبي الوطن وتأهيلهم للمشاركة في الأولمبيادات الدولية باسم المملكة، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبناء اقتصاد سعودي معرفي قوي.

19 سبتمبر 2021 - 12 صفر 1443
04:56 PM

موهبة تنهي تدريب 455 معلمًا على تدريب طلاب الأولمبيادات

تنظمه بالتعاون مع وزارة التعليم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقى الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" الدكتور سعود بن سعيد المتحمي، 455 معلمًا ومعلمة من المشاركين في برنامج تدريب المعلمين على علوم الأولمبياد الدولي، الذي تنظمه موهبة بالتعاون مع وزارة التعليم، لتوطين تدريب الأولمبيادات في إدارات التعليم المختلفة.

وأكد خلال لقاء افتراضي: "أن موهبة تعتزّ كثيرًا بوجودهم، وأن اختيارهم من بين عشرات الآلاف من المعلمين، يعد فرصة لن تكون الأخيرة"، لافتًا الانتباه إلى أن هناك مجموعة منهم سيتم استثمارهم في برامج نوعية ومبادرات أكثر نوعية في موهبة.

وقال: إن مؤسسة موهبة تمنح المعلمين والمعلمات المتدربين جوانب مهنية لتنمية وتطوير قدراتهم، مشيرًا إلى أن هذه الدورة تمثل مقدمةً ومدخلًا لما هو قادم؛ حيث لن يتوقف الأمر عند تأهيل المشاركين على علوم الأولمبياد، وإنما هناك برامج إثرائية وبرامج تميز وفصول موهوبين ومعارض وأشياء كثيرة أخرى ستستعين فيها موهبة بهم.

يذكر أن مؤسسة "موهبة"، بالتعاون مع وزارة التعليم، أطلقت برنامج تدريب المعلمين على علوم الأولمبياد العلمية عن بُعد خلال الفترة من 12 إلى 16 سبتمبر الجاري، بمشاركة 455 معلمًا ومعلمة في تخصصات الرياضيات، والفيزياء، والكيمياء، والأحياء، والمعلوماتية، والذي يهدف إلى توطين تدريب الأولمبيادات في إدارات التعليم المختلفة.

وأشادت موهبة بالتعاون والشراكة مع وزارة التعليم الذي أفرز هذا البرنامج، لتوطين التدريب على علوم الأولمبياد الدولي وتزويدهم بالآليات والمهارات اللازمة، وقيام الكوادر والخبرات السعودية فيما بعد بتدريب موهوبي الوطن وتأهيلهم للمشاركة في الأولمبيادات الدولية باسم المملكة، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبناء اقتصاد سعودي معرفي قوي.

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