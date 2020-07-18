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الكويت: "ولي العهد" يمارس بعض اختصاصات "الأمير" الدستورية مؤقتاً

صرح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح بأنه صدر أمر أميري بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصات أمير الكويت الدستورية مؤقتاً.

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الكويت: "ولي العهد" يمارس بعض اختصاصات "الأمير" الدستورية مؤقتاً
سبق

صرح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح بأنه صدر أمر أميري بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصات أمير الكويت الدستورية مؤقتاً.

18 يوليو 2020 - 27 ذو القعدة 1441
07:49 PM
اخر تعديل
19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441
12:16 AM

الكويت: "ولي العهد" يمارس بعض اختصاصات "الأمير" الدستورية مؤقتاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الكويت
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صرح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح بأنه صدر أمر أميري بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصات أمير الكويت الدستورية مؤقتاً.

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