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تكريم أول 3 حكمات سعوديات في المبارزة

لأول مرة في تاريخ الاتحاد

كرم أحمد الصبان رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة، الحكمات ملاك السلطان وهناء حلمي ووديان المالكي، كأول ثلاث حكمات سعوديات في تاريخ المبارزة السعودية.
وذلك بعد اجتيازهن دورة الحكمات المستجدات في المبارزة للسيدات (نظري وعملي) التي نظمها الاتحاد السعودي للمبارزة واختتمت في معهد إعداد القادة.

جاء ذلك على هامش بطولة المملكة للمبارزة للسيدات "الجولة الفضية" التي أقيمت في صالة المبارزة بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الدمام.

من جهتها أبدت ملاك السلطان سعادتها باجتياز أول دورة تحكيم للسيدات في المبارزة، وأشارت إلى أنها تتطلع إلى طموحات أعلى بالحصول على الشارة الدولية، مقدمة شكرها للاتحاد السعودي للمبارزة على إتاحة الفرصة لتطوير مهاراتهن.

فيما أوضحت هناء حلمي أن الدورة اشتملت على قانون وأساسيات تحكيم المبارزة، والأخطاء في الأسلحة الثلاثة (الأبيه والسايبر والفويل) وتسجيل المباريات، مبدية سعادتها بقيادة أولى بطولات السيدات في الموسم الحالي الأسبوع الماضي.

رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة أحمد الصبان

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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تكريم أول 3 حكمات سعوديات في المبارزة
سبق

كرم أحمد الصبان رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة، الحكمات ملاك السلطان وهناء حلمي ووديان المالكي، كأول ثلاث حكمات سعوديات في تاريخ المبارزة السعودية.
وذلك بعد اجتيازهن دورة الحكمات المستجدات في المبارزة للسيدات (نظري وعملي) التي نظمها الاتحاد السعودي للمبارزة واختتمت في معهد إعداد القادة.

جاء ذلك على هامش بطولة المملكة للمبارزة للسيدات "الجولة الفضية" التي أقيمت في صالة المبارزة بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الدمام.

من جهتها أبدت ملاك السلطان سعادتها باجتياز أول دورة تحكيم للسيدات في المبارزة، وأشارت إلى أنها تتطلع إلى طموحات أعلى بالحصول على الشارة الدولية، مقدمة شكرها للاتحاد السعودي للمبارزة على إتاحة الفرصة لتطوير مهاراتهن.

فيما أوضحت هناء حلمي أن الدورة اشتملت على قانون وأساسيات تحكيم المبارزة، والأخطاء في الأسلحة الثلاثة (الأبيه والسايبر والفويل) وتسجيل المباريات، مبدية سعادتها بقيادة أولى بطولات السيدات في الموسم الحالي الأسبوع الماضي.

30 مارس 2021 - 17 شعبان 1442
03:52 PM

تكريم أول 3 حكمات سعوديات في المبارزة

لأول مرة في تاريخ الاتحاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كرم أحمد الصبان رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة، الحكمات ملاك السلطان وهناء حلمي ووديان المالكي، كأول ثلاث حكمات سعوديات في تاريخ المبارزة السعودية.
وذلك بعد اجتيازهن دورة الحكمات المستجدات في المبارزة للسيدات (نظري وعملي) التي نظمها الاتحاد السعودي للمبارزة واختتمت في معهد إعداد القادة.

جاء ذلك على هامش بطولة المملكة للمبارزة للسيدات "الجولة الفضية" التي أقيمت في صالة المبارزة بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الدمام.

من جهتها أبدت ملاك السلطان سعادتها باجتياز أول دورة تحكيم للسيدات في المبارزة، وأشارت إلى أنها تتطلع إلى طموحات أعلى بالحصول على الشارة الدولية، مقدمة شكرها للاتحاد السعودي للمبارزة على إتاحة الفرصة لتطوير مهاراتهن.

فيما أوضحت هناء حلمي أن الدورة اشتملت على قانون وأساسيات تحكيم المبارزة، والأخطاء في الأسلحة الثلاثة (الأبيه والسايبر والفويل) وتسجيل المباريات، مبدية سعادتها بقيادة أولى بطولات السيدات في الموسم الحالي الأسبوع الماضي.

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