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أهالي مخطط الرياض الغربي بجدة: معزولون بين القطار ومجرى السيل بلا خدمات

لا كهرباء ولا خدمات حتى الجسر غير نافذ من جهة الغرب

أصيب أهالي مخطط الرياض بجدة الجزء الغربي من المخطط من عزلتهم بعد انتصاف قطار الحرمين وجعلهم معزولين بين القطار ومجرى السيل دون خدمات ومداخل ومخارج بعضها غير نافذ.

حيث قال أحد الأهالي إنه يسكن في مخطط الرياض بجدة غرب القطار، حيث مشروع القطار، وظلمنا نحن أصحاب الجزء الغربي وخاصة المعزول بين القطار ومجرى السيل، للأسف جزء معزول تماماً لا كهرباء ولا خدمات حتى الجسر غير نافذ من جهة الغرب، مشيراً أنه تم وقوف نائب أمير المنطقة على نفس المخطط ومشاكل الحي ووعدنا خيراً بإنهاء الموضوع، مبيناً أن معاناتهم كبيرة فالجزء غرب القطار مهجور تماماً ولا مداخل ولا مخارج حتى سيارتنا تضررت وتكسرت لوعورة الأرض وعدم السفلتة.

وأضاف المواطن أن أحد جيرانه يريد السكن حيث إنه تحمل ديوناً ودفع الكثير وفي الأخير يبقى بيته مهجوراً لسنوات ناهيك عن السرقات التي حصلت بحكم انعزال المخطط.

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أهالي مخطط الرياض الغربي بجدة: معزولون بين القطار ومجرى السيل بلا خدمات
سبق

أصيب أهالي مخطط الرياض بجدة الجزء الغربي من المخطط من عزلتهم بعد انتصاف قطار الحرمين وجعلهم معزولين بين القطار ومجرى السيل دون خدمات ومداخل ومخارج بعضها غير نافذ.

حيث قال أحد الأهالي إنه يسكن في مخطط الرياض بجدة غرب القطار، حيث مشروع القطار، وظلمنا نحن أصحاب الجزء الغربي وخاصة المعزول بين القطار ومجرى السيل، للأسف جزء معزول تماماً لا كهرباء ولا خدمات حتى الجسر غير نافذ من جهة الغرب، مشيراً أنه تم وقوف نائب أمير المنطقة على نفس المخطط ومشاكل الحي ووعدنا خيراً بإنهاء الموضوع، مبيناً أن معاناتهم كبيرة فالجزء غرب القطار مهجور تماماً ولا مداخل ولا مخارج حتى سيارتنا تضررت وتكسرت لوعورة الأرض وعدم السفلتة.

وأضاف المواطن أن أحد جيرانه يريد السكن حيث إنه تحمل ديوناً ودفع الكثير وفي الأخير يبقى بيته مهجوراً لسنوات ناهيك عن السرقات التي حصلت بحكم انعزال المخطط.

21 فبراير 2018 - 5 جمادى الآخر 1439
01:03 AM

أهالي مخطط الرياض الغربي بجدة: معزولون بين القطار ومجرى السيل بلا خدمات

لا كهرباء ولا خدمات حتى الجسر غير نافذ من جهة الغرب

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سعود الدعجاني - جدة
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1,010

أصيب أهالي مخطط الرياض بجدة الجزء الغربي من المخطط من عزلتهم بعد انتصاف قطار الحرمين وجعلهم معزولين بين القطار ومجرى السيل دون خدمات ومداخل ومخارج بعضها غير نافذ.

حيث قال أحد الأهالي إنه يسكن في مخطط الرياض بجدة غرب القطار، حيث مشروع القطار، وظلمنا نحن أصحاب الجزء الغربي وخاصة المعزول بين القطار ومجرى السيل، للأسف جزء معزول تماماً لا كهرباء ولا خدمات حتى الجسر غير نافذ من جهة الغرب، مشيراً أنه تم وقوف نائب أمير المنطقة على نفس المخطط ومشاكل الحي ووعدنا خيراً بإنهاء الموضوع، مبيناً أن معاناتهم كبيرة فالجزء غرب القطار مهجور تماماً ولا مداخل ولا مخارج حتى سيارتنا تضررت وتكسرت لوعورة الأرض وعدم السفلتة.

وأضاف المواطن أن أحد جيرانه يريد السكن حيث إنه تحمل ديوناً ودفع الكثير وفي الأخير يبقى بيته مهجوراً لسنوات ناهيك عن السرقات التي حصلت بحكم انعزال المخطط.

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