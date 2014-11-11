تحت زخات المطر.. رجال "مرور الطائف" يبعدون "قلاباً" أعاق الحركة

طالب "المرور" قائدي المركبات بتوخي الحذر وعدم السرعة

أغلقت شاحنة من نوع "قلاب" الطريق السريع الذي يربط الهدا بوسط المحافظة؛ بسبب هطول الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة التي شهدتها المنطقة بعد عصر اليوم، فيما تسبب في إعاقة الحركة المرورية.

وفور وقوع الحادث استقبلت العمليات الموحدة بلاغاً عن الواقعة، وباشر رجال مرور الطائف الحادث في وقت قياسي، بالتعاون مع وزارة النقل، ووقفوا تحت زخات المطر من أجل إبعاد الشاحنة من وسط الطريق، وفك الاحتجاز وإعادة الحركة المرورية إلى وضعها الطبيعي.

"سبق" كانت في الموقع، ورصدت بالصور الطريق السريع أثناء وبعد وقوع الحادث.

وطالبت إدارة مرور الطائف قائدي المركبات بتوخي الحذر وعدم السرعة في ظل هذه الأجواء الماطرة؛ تفادياً لما قد ينتج عن ذلك من حوادث مرورية نتيجة فقد السيطرة على المركبة.